"القاهرة السينمائي" يعلن فوز "ثريا حبي" بجائزة أفضل فيلم وثائقي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، فوز فيلم الفيلم اللبناني "ثريا حبي" (Souraya Mon Amour) للمخرج نيكولا خوري بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

وقال نيكولا عقب استلام الجائزة "كتير سعيد بهذه الجائزة، ما كنت متوقعها، بشكر المهرجان ولجنة التحكيم، وبشكر ثريا بغدادي على كل شيء وكل الوقت والتعامل الاستثنائي وكذلك أشكر المنتجة، العالم اليوم بحاجة لشوية رقة وأتمنى الفيلم ياخدنا على ده، لان عيوننا تعبوا من كل هذا السواد".

وعلقت بطلة الفيلم الفنانة ثريا بغدادي "أشكر الجمهور لأن كل ما أعطانا إياه لا يُصدق""

"ثريا حبي" فيلم وثائقي لبناني–قطري ناطق بالعربية، تبلغ مدته 81 دقيقة، ويأخذ المشاهد في رحلة عميقة داخل عالم الفنانة ثريا بغدادي، مستعيدًا علاقتها بزوجها الراحل المخرج الكبير مارون بغدادي، بعد ثلاثة عقود من رحيله.

وشهد حفل ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من النجوم، بينهم: خالد النبوي، خالد الصاوي، نيللي، ليلى علوي، سلمى أبو ضيف، تارا عماد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمود حميدة، مجدي أحمد علي، سلوى محمد علي.