إعلان

هنا شيحة وسامية طرابلسي وشيرين.. 25 صورة للنجوم في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة

كتب : معتز عباس

09:11 م 15/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هنا شيحة في مهرجان القاهرة السينمائي (5)
  • عرض 25 صورة
    هنا شيحة في مهرجان القاهرة السينمائي (4)
  • عرض 25 صورة
    هنا شيحة وابنائها في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 25 صورة
    نيقولا معوض (1)
  • عرض 25 صورة
    نيقولا معوض (2)
  • عرض 25 صورة
    محمود حميدة وحسين فهمي على الريد كاربت (4)
  • عرض 25 صورة
    هنا شيحة وابنائها في مهرجان القاهرة السينمائي (4)
  • عرض 25 صورة
    محمود حميدة وحسين فهمي على الريد كاربت (1)
  • عرض 25 صورة
    محمود حميدة (3)
  • عرض 25 صورة
    محمود حميدة وحسين فهمي على الريد كاربت (3)
  • عرض 25 صورة
    لبلبة (3)
  • عرض 25 صورة
    لبلبة (2)
  • عرض 25 صورة
    سامية طرابلسي (3)
  • عرض 25 صورة
    سامية طرابلسي (1)
  • عرض 25 صورة
    سامية طرابلسي (2)
  • عرض 25 صورة
    خالد سليم (3)
  • عرض 25 صورة
    خالد سليم (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة شيرين
  • عرض 25 صورة
    الفنانة شيرين (2)
  • عرض 25 صورة
    هنا شيحة في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 25 صورة
    الراقصة جوهرة (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة شيرين (1)
  • عرض 25 صورة
    الراقصة جوهرة (1)
  • عرض 25 صورة
    محمود حميدة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

شهد اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي الـ64، حضور مميز لنجوم الفن، على السجادة الحمراء، تمهيدا لعرض فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وخطفت نجمات الفن الأنظار على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي، أبرزهن، النجمة شيرين، الفنانة هنا شيحة، الفنانة سامية الطرابلسي، النجمة لبلبة، وعدد آخر من النجوم.

كما وصل العرض الخاص، النجم محمود حميدة، الفنان محمد رضوان وأسرته، الفنان نيقولا معوض، الفنان خالد سليم، وصناع وأبطال فيلم "شكوى رقم 713317".

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

اقرأ أيضا..

بالصور- بوسي شلبي بفستان أنيق في حفل زفاف ابنة عمرو عرفة

"بحضور أبنائها".. هنا شيحة تتألق على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي نجوم الفن فيلم شكوى رقم 713317 مسابقة آفاق السينما العربية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا