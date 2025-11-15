كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

شهد اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي الـ64، حضور مميز لنجوم الفن، على السجادة الحمراء، تمهيدا لعرض فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وخطفت نجمات الفن الأنظار على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي، أبرزهن، النجمة شيرين، الفنانة هنا شيحة، الفنانة سامية الطرابلسي، النجمة لبلبة، وعدد آخر من النجوم.

كما وصل العرض الخاص، النجم محمود حميدة، الفنان محمد رضوان وأسرته، الفنان نيقولا معوض، الفنان خالد سليم، وصناع وأبطال فيلم "شكوى رقم 713317".

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

