أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اختيار المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار شون بيكر (مخرج فيلمي أنورا ومشروع فلوريدا) رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الطويلة ضمن دورته الخامسة التي تُقام من 4 إلى 13 ديسمبر المقبل، في البلد، جدة التاريخية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي "يُعدّ شون بيكر أحد أبرز المخرجين الذين أحدثوا نقلة نوعية في عالم السينما المستقلة، إذ فاز فيلمه الأخير أنورا (2024) بخمس جوائز أوسكار عن فئات: أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل مونتاج، وأفضل ممثلة (مايكي ماديسون). كما يُعرف بيكر بفيلمه "Tangerine " (2015) الذي صور بالكامل باستخدام هاتف، ويُعدّ علامة فارقة في مسيرة السينما المستقلة".

وتابع البيان "أما فيلمه مشروع فلوريدا (2017)، فقد نال إشادة عالمية واسعة وأدى إلى ترشيح النجم ويليم دافو لجائزة الأوسكار وجائزتي الجولدن جلوب والبافتا لأفضل ممثل مساعد. ومن بين أعماله السابقة Take Out، وPrince of Broadway، وStarlet، التي رسّخت أسلوبه السينمائي الفريد وحظيت بتقدير نقدي وجماهيري كبير. ويُعرف بيكر بدعمه المستمر للسينما المستقلة وشغفه بالحفاظ على صالات السينما الفنية في الولايات المتحدة والعالم".

وفي هذا السياق، قال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية: "يُعدّ شون بيكر من المخرجين الرياديين الذين تركوا بصمة فريدة في عالم السينما، إذ تميّز بتقديم سرد واقعي أصيل ورؤية فنية متميزة دفعت بحدود الإبداع السينمائي إلى آفاق جديدة. نحن نُقدّر التزامه العميق بصناعة السينما المستقلة وإيمانه بقوة القصة الصادقة في الوصول إلى الجمهور. ويسعدنا انضمامه لرئاسة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في دورتنا الخامسة، عقب نجاحه اللافت وتحقيقه إنجازًا استثنائيًا في جوائز الأوسكار لعام 2025".

من جانبه، قال المخرج شون بيكر: "يشرّفني أن أتولى رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام، مستكملاً المسيرة التي بدأها المخرج سبايك لي. لطالما أعجبت بالطريقة التي يحتفي بها هذا المهرجان بالأصوات السينمائية الجريئة والمتنوّعة من مختلف أنحاء العالم، فيما تسلّط مسابقة الأفلام الطويلة هذا العام الضوء على مجموعة من أبرز المواهب الجديدة وأكثرها جرأة وإبداعًا من العالم العربي وأفريقيا وآسيا. فمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يشكل منصة أساسية لدعم السينما المستقلة وربطها بالجمهور العالمي، ويسعدني أن أكون جزءًا من هذا الاحتفاء الملهِم بعالم السينما، وأتطلّع بشغف لمشاهدة الأعمال المتميزة المشاركة في المسابقة هذا العام."

تُقام مسابقة "البحر الأحمر للأفلام الطويلة" تكريمًا لمختلف أشكال السينما من أفلام روائية ورسوم متحركة ووثائقية، بمشاركة أعمال من آسيا وأفريقيا، بما في ذلك العالم العربي. ويتنافس 16 فيلمًا طويلًا على جوائز اليسر.

الجدير بالذكر أن فيلم "الذراري الحُمر" للمخرج لطفي عاشور نال جائزة "اليُسر الذهبية" لأفضل فيلم روائي طويل في دورة عام 2024 من المهرجان.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر، إذ ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.