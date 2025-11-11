إعلان

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية للقسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ46

كتبت- منى الموجي:

07:46 م 11/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة
  • عرض 11 صورة
    أفلام القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويضم برنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة 15 فيلمًا، هي:

- امرأة وطفل | سعيد روستايي | إيران | 2025 | 135 د

- فرانز | أجنيسكا هولاند | التشيك، ألمانيا، بولندا | 2025 | 86 د

- كونتيننتال 25| رادو جود | رومانيا | 2025 | 109 د

- قضية 137| دومينيك مول | فرنسا |2025 | 109 د

- مايسترو التنس | أندريا دي ستيفانو | إيطاليا | 2025 | 125 د

- ماذا تقول لك الطبيعة | هونغ سانغ-سو | كوريا الجنوبية | 2025 | 108 د

- المسار الأزرق | جابرييل ماسكارو | البرازيل، المكسيك، تشيلي، هولندا | 2025 | 86 د

- مرايا رقم 3| كريستيان بيتزولد | ألمانيا | 2025 | 86 د

- صديق صامت | إلديكو إينييدي | ألمانيا، المجر، فرنسا | 2025 | 147 د

- صوت هند رجب | كوثر بن هنية | تونس، فرنسا | 2025 | 89 د

- عظة إلى الفراغ | هلال بيداروف | أذربيجان، المكسيك، تركيا | 2025 | 112 د

- إعادة بناء | ماكس ووكر-سيلفرمان | الولايات المتحدة الأمريكية | 2025 | 95 د

- أقسم | كيرك جونز | المملكة المتحدة | 2025 | 121 د

- ولد مطيع | جان كوماسا | بولندا، المملكة المتحدة | 2025 | 110 د

- أحلام | ميشيل فرانكو | الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك | 2025 | 95 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائي أفلام مهرجان القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح