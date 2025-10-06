غادة إبراهيم تشارك في احتفالات نصر أكتوبر بكواليس فيلم حائط البطولات

شاركت الفنانة غادة إبراهيم في احتفالات نصر أكتوبر المجيد الذي يوافق اليوم 6 أكتوبر، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

استعادت غادة ذكريات مشاركتها بفيلم "حائط البطولات" عام 1998 الذي تدور أحداثه حول علاقات إنسانية متشابكة لجنود وضباط يمرون بمراحل تطوير قوات الدفاع الجوي ومراحل بناء حائط الصواريخ، منهم المقدم جلال الذي يحاول اتمام الزواج من حبيبته رغم ظروف الحرب، والشاويش مجاهد الذي يقسم على الانتقام من قتلة ابنه في مدرسة بحر البقر.

ونشرت غادة إبراهيم صور من كواليس الفيلم وكتبت: "نصر أكتوبر العظيم فخر وشرف لكل مصري وعربي، ولو يرجع الزمن للفترة دي هكون أول واحدة تتمنى تدافع عن أرضها وبلدها، شكرا قادة مصر العظام، شكرا جيش بلدي العظيم، مصر العزة والشرف والكرامة".

واستكملت: "فخورة بأن يكون في أرشيفي الفني، عمل مثل فيلم حائط البطولات إخراج الرائع أستاذ محمد راضي يُكرم رجال الجيش المصرى، ويظهر كفاحهم ونضالهم وجهدهم كي تبقى مصر مرفوعة الرأس، منذ حرب أكتوبر المجيدة، وهو ما نحصده الآن من هيبة وكيان قوي لجيش مصر العظيم وسط باقي دول العالم".

يذكر أن آخر مشاركات غادة إبراهيم الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

مفاوضات لحل أزمة عرض "اختيار مريم" والمخرج يؤكد استمرار إضرابه عن الطعام

"خطيرة وقمر".. نيللي كريم تتألق بإطلالة جريئة في باريس