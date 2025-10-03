تصوير- أحمد مسعد:

قالت الفنانة مايان السيد إنها شاهدت فيلم "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة"، قبل 8 أعوام وكانت مبهورة به، وكانت تتمنى أن تكون من المشاركين فيه.

وتابعت مايان في مؤتمر صحفي أقيم للإعلان عن تفاصيل فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" اليوم الجمعة 3 أكتوبر: "بعد سنين حد قالي أروح أعمل اختبار أداء مع أستاذ هادي الباجوري، وأنا رايحة كنت مقررة إني هعمله أحسن حاجة عندي، وعايزة أكون في الفيلم".

ووصفت مايان المخرج هادي الباجوري بأنه من أفضل المخرجين في مصر، مؤكدة أنها كانت على يقين بأنه سيجعلها تُخرج أفضل ما لديها، مشيرة إلى أنها جسدت دور بنت حالمة ورومانسية جدا، وهي صفات مشتركة بينها وبين الشخصية "حبيت الدور قوي".

هيبتا.. المناظرة الأخيرة، تأليف محمد صادق، إخراج: هادي الباجوري، بطولة: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد، إنتاج: ڨوكس ستوديوز، ذا بروديوسرز، فيلم سكوير، ايميرسيف ستوديوز.

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات ها التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟