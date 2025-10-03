تصوير- أحمد مسعد:

قال الكاتب محمد صادق، إن الحب دائما موجود، لكن ليس له تعريف محدد، وأن الأعوام التي مرت على الجزء الأول من فيلم هيبتا.. المحاضرة الأخيرة، لم تكن عامل لإخافته من فكرة تقديم موضوع عن الحب .

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة 3 أكتوبر، لإعلان تفاصيل "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" بحضور عدد من فريق الفيلم: "الجمهور إلى اليوم يتحدث عن الجزء الأول"، مشيرا إلى أن الإنسان دائم التغير ومهما تغير لن يتمكن من الوصول لتعريف محدد للحب والدراما التي تحدث والألم الذي قد يصيبنا منه.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة، تأليف محمد صادق، إخراج: هادي الباجوري، بطولة: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد، إنتاج: ڨوكس ستوديوز، ذا بروديوسرز، فيلم سكوير، ايميرسيف ستوديوز.

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات ها التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟