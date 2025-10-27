مونيكا بيلوتشي مع أحمد عز في فيلم "7 Dogs" استعدادا لعرضه

كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي صورة تجمعها بالفنان أحمد عز من كواليس تصوير فيلم "7 Dogs " استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشرت مونيكا بيلوتشي صورتها مع أحمد عز عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "جوليا تلعب دائما لتفوز، ولا تخادع أبدا، شاهدها في 7 dogs في صالات السينما 2026".

تدور أحداث فيلم "7 Dogs"حول (خالد العزازي)، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع (غالي أبو داود)، أحد أعضاء عصابة (الكلاب السبعة)، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة الفيلم كل من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، تأليف تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

