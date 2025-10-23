كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن خمسة أفلام ضمن برنامج "السينما السعودية الجديدة للأفلام الطويلة" لهذا العام، التي جسدت إبداعات جيل جديد من صُنّاع الأفلام الوثائقية، لتُعرض خلال الدورة الخامسة من 4 إلى 13 ديسمبر، في البلد جدة التاريخية.



تعكس الأفلام الخمسة – نور، المدّ بشري، سبع قمم، رأيت رسم الرمال، ودوائر الحياة.

يشهد جمهور هذه الأفلام تجارب متنوّعة تنبض بالإنسانية والإلهام؛ إذ يرافقون شخصيات من خارج المملكة في رحلتهم الأولى لأداء فريضة الحج (فيلم المدّ بشري)، ويعيشون مع مغامرٍ سعودي لحظات صعوده الأولى إلى قمة إيفرست (فيلم سبع قمم)، ويتأملون عبر عدسة السينما في تجارب فنانين معاصرين من المملكة والعالم العربي (فيلم رأيت رسم الرمال، وفيلم دوائر الحياة)، كما يستلهمون من المسيرة الرياضية لنجم كرة القدم السعودية، محمد نور؛ وما حملته من إنجازات مع ناديي الاتحاد والنصر والمنتخب الوطني (فيلم نور).



من جانبه صرّح فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي في بيان صحفي: "يعكس برنامج السينما السعودية الجديدة، للأفلام الطويلة الازدهار اللافت الذي تشهده صناعة الأفلام الوثائقية في المملكة، وما حققه صنّاع الأفلام السعوديين من نضجٍ فني ووعيٍ بصريّ عميق. لم تعد هذه المواهب مقتصرة على الأفلام الروائية الطويلة فحسب، بل امتدّ إبداعها إلى الأفلام الوثائقية التي تلامس جوهر التجربة الإنسانية وتعكس روح التحوّل الذي تعيشه المملكة. إنّ تنوّع موضوعات أفلام هذا العام وغناها يؤكد أنّ المملكة تزخر بتجارب إنسانية وثقافية تستحق أن تُروى، وأنّ صُنّاعها قادرون على نقلها إلى الشاشة بلغةٍ فنيةٍ راقية تُعبّر عن واقع الوطن وتطلعاته. ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لمسيرة سينمائية ملهمة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ مزدهر لصناعة الفيلم الوثائقي في المنطقة."



قائمة اختيارات برنامج "السينما السعودية الجديدة للأفلام الطويلة"

نور

المخرج: عمر المقري

المنتج: سعد تركستاني



قصة "محمد نور"، الّذي ارتقى من بدايات متواضعة في مكة، ليصبح واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية. يتتبع الفيلم الوثائقي مسيرته المهنية مع نادي الاتحاد، حيث قادت شخصيته القيادية الفريق إلى تحقيق ألقاب محلية وقارية. امتد تأثير "نور" إلى ما هو أبعد من ناديه، إذ مثل المملكة العربية السعودية في بطولتي كأس العالم لكرة القدم عام 2002 وعام 2006. يسلّط هذا الفيلم الضوء على نجاحاته، ومصاعبه الشخصية على حد سواء، مقدّمًا رسالة قويّة عن المرونة، والإرث الدائم الذي تركه للأجيال القادمة.



المد بشري

المخرج: دايفيد وارد

المنتج: دونال ماكوسكر



في كل عام، ينطلق ملايين المسلمين لأداء فريضة الحج المقدسة. يقدم الفيلم الوثائقي "المد البشري" نظرة حميمية على هذه الرحلة الروحانية، من خلال عيون سبع مجموعات متنوعة من الحجاج، ولكل منها أسبابها الشخصية للقيام بهذه الرحلة التي تُعد فرصة العمر. من بين هؤلاء، "يوسف" ووالده "وسيم" القادمان من السويد، واللّذان يسعيان للتّعافي من صراعات الصحة النفسية. من خلال نسج أصواتهما الفردية معًا، يقدم الفيلم صورة آسرة تكشف عن التحولات العميقة التي يُشعلها.



سبع قمم

المخرج: أمير الشناوي

المنتجة: رؤى المدني



يخوض المغامر السعودي "بدر الشّيبانيّ" رحلة استكشاف: تسلُّق أعلى قمة في كل قارة من قارات العالم السبعة. يوثق فيلم "القمم السبعة" هذه الرحلة، الّتي تُعد اختبارًا للبقاء بقدر ما هي رحلة شخصية لاكتشاف الذات. من القمم الأكثر عزلة، وقسوة، وصولًا إلى تحدّيه الأقصى على قمّة إيفرست، تشكل قصّة "الشّيبانيّ" استكشافًا قويًّا لمرونة الإنسان، وبحثه عن الهوية، والعزيمة الرّاسخة، لتجاوز كلّ من الحدود الجسديّة والدّاخليّة.



رأيت رسم الرمال

المخرج: عبدالله الحمدي

المنتج: عمر البواردي



في فيلم "رأيتُ رسم الرمال" لا حدود واضحة بين الوثائقي، والواقعي والمتخيل. في النهاية، لا يقدم الفيلم إجابات، بل يترك المشاهد على العتبة ذاتها التي يقف عندها الفنانون: العتبة بين ما نعرفه وما نكتشفه. هناك، حيث يصبح الرمل ذاكرةً، والصورة أثرًا، والهوية وعدًا يتجدد مع كل نظرة. إنه فيلم حول الفن كحالة حياة، وحول الإنسان حين يرى نفسه في رسمٍ يتكون ثم يتلاشى؛ كما لو أن الجمال لا يُرسم ليبقى، بل ليذكرنا أن كل ما نبحث عنه… قد يكون في رسم الرمال ذاته.



دوائر الحياة

المخرج: خالد الدسيماني

المنتج: عمر البواردي



يتحدث الفيلمُ عن الفن و الإنسان، حين يتأمل ذاته وسط التحول.

يروي رحلة الفنانين السعوديين، وهم يسيرون في المسافة بين الذاكرة والحلم، حيث يتحول كل مشهد إلى سؤال، وكل تجربة إلى ملامح جديدة لهويةٍ تتشكل كل يوم.

في هذا الفيلم يُقدَّم الفن كحالةٍ حية من البحث والدهشة. لحظةٌ شفافةٌ، يتقاطع فيها الزمان بالمكان، وتصبح فيها الرؤية نفسها نوعًا من الرسم .

من خلال سرد بصري شاعري، يعيد الفيلم قراءة المشهد الفني السعودي، كمرآةٍ لتحول أوسع، إنه تحول المجتمع نفسه في علاقته بالزمن، والهوية، والجمال.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.