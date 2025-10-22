أحمد حاتم يتوسط نجوم "قصر الباشا" على الملصق الدعائي الرسمي للفيلم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا"، الملصق الدعائي الرسمي للفيلم، المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر في دور العرض السينمائي.

وتوسط نجوم وأبطال الفيلم الفنان أحمد حاتم، وظهر عليه، الفنانون: حسين فهمي، مايان السيد، حمزة العيلي، محمد القس، صدقي صخر، أحمد فهيم، نبيل عيسى.

وسبق وطرحت الشركة المنتجة Ah media production للمنتجة آلاء لاشين البرومو الخاص بالفيلم وظهر خلاله العديد من المشاهد المشوقة والمثيرة.

فيلم قصر الباشا تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويضم نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا، هيثم زيدان.

تدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، إذ تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة.