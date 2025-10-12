"القاهرة السينمائي" يعلن أفلام مسابقة آفاق السينما العربية بدورته 46



أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج مسابقة آفاق السينما العربية في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".



ويضم برنامج مسابقة آفاق السينما العربية 9 أفلام حتى الآن، هي:



• بنات الباشا | محمد العدل | مصر | 2025 | 98 د

• الجولة 13 | محمد علي النهدي | تونس | 2025 | 89 د

• عزة | ستيفاني بروكهاوس | ألمانيا | 2025 | 89 د

• فلانة | زهراء غندور | العراق، فرنسا، قطر | 2025 | 85 د

• كوندافا | علي بنجلون | المغرب | 2025 | 96 د

• كلب ساكن | سارة فرنسيس | لبنان | 2025 | 92 د

• شكوى رقم 713317 | ياسر شفيعي | مصر | 2025 | 76د

• كأن لم تكن | سارة عبيدي | تونس | 2025 | 89 د

• ضد السينما | علي سعيد | السعودية | 2025 |



يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.