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25 صورة من العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

10:53 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نسرين امين تتحدث لوسائل الإعلان عن فيلم الدشاش_1
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين تشارك في العرض الخاص لفيلم الدشاش_24
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين تصل العرض الخاص لفيلم الدشاش (1)_25
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن يشاركون في العرض الخاص لفيلم الدشاش (2)_21
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    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش_20
  • عرض 25 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش بسينما فوكس_19
  • عرض 25 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش بسينما فوكس بمول مصر_18
  • عرض 25 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (4)_17
  • عرض 25 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (3)_16
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين بطلة فيلم الدشاش تصل العرض الخاص_23
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن يشاركون في العرض الخاص لفيلم الدشاش_22
  • عرض 25 صورة
    خالد الصاوي يصل العرض الخاص فيلم الدشاش (1)_14
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    خالد الصاوي على السجادة الحمراء لفيلم الدشاش_12
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    خالد الصاوي في العرض الخاص فيلم الدشاش_13
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    العرض الخاص من فيلم الدشاش (3)_9
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    جوزيف فوزي مؤلف فيلم الدشاش من العرض الخاص_11
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    العرض الخاص من فيلم الدشاش (1)_7
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    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش_6
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    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (4)_5
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    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (3)_4
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    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (2)_3
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    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (1)_2
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    العرض الخاص من فيلم الدشاش (2)_8
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    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (1)_15
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كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

احتفل نجوم وصناع فيلم "الدشاش" بالعرض الخاص، الذي يقام في دار عرض "فوكس سينما" بمول مصر، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وحضر العرض الخاص لفيلم الدشاش، النجم محمد سعد وأبنائه نور الدين وكريم، النجم خالد الصاوي، والفنانة نسرين أمين، والمؤلف جوزيف فوزي، وغيرهم من النجوم.

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد ، بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، و من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.

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الدشاش فيلم الدشاش فوكس سينما محمد سعد خالد الصاوي نسرين أمين نسرين طافش العرض الخاص من فيلم الدشاش
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