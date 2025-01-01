25 صورة من العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

احتفل نجوم وصناع فيلم "الدشاش" بالعرض الخاص، الذي يقام في دار عرض "فوكس سينما" بمول مصر، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وحضر العرض الخاص لفيلم الدشاش، النجم محمد سعد وأبنائه نور الدين وكريم، النجم خالد الصاوي، والفنانة نسرين أمين، والمؤلف جوزيف فوزي، وغيرهم من النجوم.

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد ، بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، و من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.

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