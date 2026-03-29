قررت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، تأجيل نظر محاكمة طبيب تجميل شهير بالمهندسين إلى جلسة 7 أبريل المقبل، في واقعة وفاة "عروس حلوان" المهندسة إسراء كرم داخل عيادته، إثر حقنة فيلر قبل زفافها.

واستمعت هيئة المحكمة إلى فريق دفاع أسرة إسراء كرم، برئاسة المحامي منتصر الزيات، والذي طالب بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة، لاعتبار الواقعة جناية وليست جنحة، وفقًا لنص المادة 236 من قانون العقوبات (ضرب أفضى إلى الموت)، نتيجة إعطاء مواد ضارة تسببت في الوفاة مع علم الطبيب بذلك، وليس مجرد إهمال طبي.

واستند الدفاع إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت أن مادة الفيلر المستخدمة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مقيدة بهيئة الدواء المصرية، معتبرًا أنها مادة مغشوشة وكانت السبب المباشر في الوفاة.

كما أوضح الدفاع أن الطبيب غير مختص بإجراء هذا النوع من العمليات، وأن الإجراء تم داخل غرفة غير مجهزة كغرفة عمليات، ودون وجود طبيب تخدير. ودفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، مؤكدًا أن الاختصاص النوعي من النظام العام.

في المقابل، طلب دفاع الطبيب المتهم تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة. وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيب إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة التسبب في وفاة المجني عليها عن طريق الخطأ.

معاناة على سرير المرض

ظلت المهندسة إسراء كرم، المعروفة بـ"عروس حلوان"، نحو 15 يومًا داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، في غيبوبة تامة، بعد تعرضها لمضاعفات خطيرة أثناء إجراء حقن تجميلي (فيلر) بأحد المراكز الشهيرة بالمهندسين.

وتعود الواقعة إلى توجه الضحية (26 عامًا) لإجراء حقن تجميلي استعدادًا للزواج، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة أثناء الحقن، استدعت نقلها إلى المستشفى.

ووصلت في حالة حرجة بعد توقف عضلة القلب ووظائف الجسم، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي حتى استعادة النبض، لكنها ظلت في غيبوبة تامة على أجهزة التنفس الصناعي.

وخضعت للعلاج وفق البروتوكول الطبي، باستخدام أدوية رافعة للضغط ومحسنة لعضلة القلب ومضادات حيوية وموسعات للشعب الهوائية، تحت إشراف أطباء متخصصين، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها.

وكشف الفحص الظاهري للجثمان عن وجود آثار وخز إبر في منطقتي الفخذين والبطن.