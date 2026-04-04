أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارًا من شهر أبريل الحالي.

ويعد بيان الوزارة تأكيدًا لما انفرد به مصراوي صباح اليوم والذي تناقلته وسائل إعلام محلية وعربية.

وأكدت الوزارة في البيان، أنها كانت حريصة بألا تمس هذه الزيادة شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، وتمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وأن تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.

وأضافت أنها قررت تثبيت أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 1000 كيلو وات شهريًا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.

وأوضحت الكهرباء، أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، استلزمت اتخاذ تلك القرارات.

وأشارت إلى أنه تطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي، دون زيادة على الستة شرائح الأولى، وزيادة وحيدة على الشريحة السابعة، التي تنطبق كبار المشتركين والأكثر استهلاكا، بأكثر من 1000 ك وات.

الشريحة الأولى: من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.. كما هي

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.. كما هي

الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا- كما هي

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.. كما هي

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه- كما هي

الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه- كما هي

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه.

وفيما يخص شرائح استهلاك الكهرباء التجاري جاءت متفاوتة على النحو التالي:

الشريحة الأولى- من 1 إلى 100 كيلووات/ س: ارتفعت من 85 قرشًا إلى 162 قرشًا، بزيادة تقدر بنحو 91%

- الشريحة الثانية- من 1 إلى 250 كيلوات/ س: ارتفعت من 168 قرشًا إلى 216 قرشًا، بزيادة تقارب 28.5%

- الشريحة الثالثة- من 1 إلى 600 كيلووات/ ساعة: ارتفعت من 220 قرشًا إلى 264 قرشًا، بزيادة تقارب 47%

- الشريحة الرابعة- من 1 إلى 1000 كيلووات/ ساعة: ارتفعت من 227 قرشًا إلى 274 قرشًا، بزيادة تقارب 20.7%

- الشريحة الخامسة- من 1 إلى أكبر من 1000 كيلووات/ س: ارتفعت من 233 قرشًا إلى 279 قرشًا، بزيادة تقارب 19.7%

