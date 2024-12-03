خالد النبوي ونور إيهاب ومحمد ثروت.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

إيرادات الجمعة.. "بضع ساعات في يوم ما" الثاني و"مين يصدق" بالمركز

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يحتفل صناع وفريق عمل فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، ببدء عرضه بالسينمات غدًا الأربعاء، وذلك بالعرض الخاص للفيلم الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي على حضور العرض الخاص، وهم الفنان خالد النبوي، اللاعب المعتزل عبد الستار صبري، حارس المرمى المعتزل أمير عبد الحميد وزوجته، تامر بجاتو، الفنان محمد ثروت، الفنان نور النبوي، الفنانة نور إيهاب، الفنانة نورين أبو سعدة، الإعلامية مها الصغير، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالًا بعرض الفيلم في السينمات.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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