قاليباف: إشراك لبنان شرط في أي اتفاق سلام بين إيران وأمريكا

كتب : محمود الطوخي

10:16 م 16/04/2026

محمد باقر قاليباف

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للوسطاء الباكستانيين ضرورة حضور لبنان في أي صياغة نهائية تهدف للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل ينهي حرب إيران وأمريكا.

وأوضح قاليباف خلال اجتماعه مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الخميس، أن "لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الشامل، وله دور مهم في المضي قدما نحو سلام دائم في المنطقة".

الوساطة الباكستانية لإنهاء حرب إيران

وتأتي زيارة المشير عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية لعقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين، سعيا لتسهيل الحوار المباشر في ملف إيران وأمريكا.

وتعد هذه التحركات تمهيدا لجولة ثانية مرتقبة من المباحثات، بعد الجولة الأولى التي استضافتها إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف نزع فتيل أي مواجهة قد تؤدي إلى استئناف حرب إيران وأمريكا.

عقبات اتفاق إيران وأمريكا

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء هدنة لمدة 10 أيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الساعة الـ5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبينما يُنظر إلى تهدئة الساحة اللبنانية كركيزة أساسية للتقدم في اتفاق سلام ينهي حرب إيران وأمريكا، اتهم قاليباف واشنطن بالعمل على تقويض فرص السلام الإقليمي عبر التحلل من التزاماتها السابقة، محذرا من أن مثل هذه السلوكيات قد "تمنع الإجراءات من الوصول إلى نتيجة" ملموسة تنهي احتمالات حرب إيران.

