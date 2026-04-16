تحدث الفنان علي قاسم وكذلك الفنانة رزان جمال عن مشاركتيهما في بطولة فيلم أسد إخراج محمد دياب، والذي من المقرر طرحه في 14 مايو المُقبل بدور العرض السينمائي في مصر ويوم 21 من نفس الشهر بالعالم العربي.

تفاصيل شخصية علي قاسم في فيلم أسد

ظهر علي قاسم على الملصق الدعائي المنفرد الخاص بدوره في فيلم أسد، بملابس رسمية تعود إلى فترة القرن التاسع عشر، وكشفت عنه الشركة المنتجة.

وكُتب مع الملصق الذي صممه كريم آدم: "ما فيش فرمانات ولا عمر حد اتحرر بالغصب" وهي واحدة من الجمل التي ترد على لسان قاسم والذي يجسد في الفيلم شخصية يكن تاجر العبيد الوسيم والقاسي، الذي يطمح في السيطرة على سوق النخاسة والزواج من ليلى ويخفي سرا يفسر سبب قسوته على العبيد، ويسعى لتحطيم أسد.

وفي بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة، قال علي قاسم إن فيلم أسد يقدم معالجة إنسانية لقضية العبودية، وإن تقديمه لشخصية "يكن"، تحدي كبير لأنها شخصية قاسية وتحمل الكثير من التعقيدات والتناقضات بين القسوة الظاهرة والدوافع الداخلية التي تشكل سلوكه، وتدفعه إلى الرغبة في السيطرة.

تفاصيل شخصية رزان جمال في فيلم أسد

وظهرت رزان على الملصق الدعائي الذي صممه كريم آدم بإطلالة أقرب إلى اللوحات الكلاسيكية، بتسريحة شعر تقليدية وملابس تعبر عن الفترة التاريخية، التي تدور فيها أحداث الفيلم.

ونشرت الشركة المنتجة تعليقا على الملصق الدعائي "اتخلقت لتحب وتتحب، بس الدنيا قررت تكسرها"، في وصف للشخصية التي تقدمها في "أسد"، وتجسد فيه دور "ليلى" ابنة تاجر العبيد والتي تتمتع بشخصية مستقلة وترفض مهنة والدها، ويضعها حبها لـ أسد في مواجهة مباشرة مع سلطة والدها والعرف السائد في المجتمع وقتها، فتختار التمرد والعدالة على الراحة والنفوذ، وتخوض رحلة شاقة.

وحول مشاركتها في الفيلم قالت رزان جمال إن الفيلم يمثل تجربة فنية مختلفة على مستوى الإنتاج والرؤية البصرية، وأنه يحمل قصة إنسانية قوية، معبرة عن حماسها لتقديم شخصية جديدة تمثل تحديًا في مسيرتها، إلى جانب سعادتها بالمشاركة في عمل يظهر تأثيره على الأفراد والمجتمعات، خاصة وأن شخصية ليلى التي تقدمها في الفيلم تعكس ما تؤمن به من قيم العدالة والحرية.

قصة فيلم أسد بطولة محمد رمضان

تدور أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد، ويركز العمل على رحلته بعد أن يُشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

الفيلم من إنتاج Goodfellas Media ، Scoop Production، BigTime، وتوزيع AFD بمصر وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.

