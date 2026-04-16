إعلان

"التنمية الحضرية": القاهرة التاريخية تستعيد مكانتها العالمية بحلول 2030

كتب : حسن مرسي

10:19 م 16/04/2026

المهندس خالد صديق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن خطة تطوير القاهرة بدأت من رملة بولاق ومثلث ماسبيرو، حيث تم الانتهاء من المشروع وسكن الأهالي بالفعل، مرورًا بروضة السيدة وسور مجرى العيون وحدائق الفسطاط، وصولًا إلى مشروعات "فسطاط فيو" و"الخيالة"، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة القاهرة إلى مكانتها كأجمل مدن العالم بحلول عام 2030.

وأضاف صديق، خلال حواره ببرنامج "البعد الرابع" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البداية كانت برصد المشكلات العمرانية عبر "الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية"، التي أُطلقت عام 2016 بتكليف من الرئيس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة وضعت الأساس لتحديد حجم المشكلة ووضع الحلول المناسبة.

وأشار إلى أن الخريطة كشفت وجود 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، بينها 62 منطقة في القاهرة و26 في بورسعيد، إضافة إلى 1105 أسواق عشوائية و153 ألف فدان غير مخطط، موضحًا أن كل منطقة لها طبيعتها الخاصة من حيث الخطورة أو عدم ملاءمة السكن أو وجودها في مجاري السيول.

وتابع أن الصندوق وضع حلولًا استراتيجية وتفصيلية وتنفيذية لهذه المشكلات، وتم الإعلان في عام 2021 عن خلو مصر من المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى أن العمل مستمر على معالجة الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة ضمن خطة خمسية متجددة.

وشدد صديق على أن فلسفة الصندوق تقوم على تحويل التحديات إلى فرص، حيث يتم استغلال المواقع المطورة في مشروعات استثمارية وسياحية وتجارية، مثل مشروع "أرابيسك" في سور مجرى العيون، بما يحقق عوائد مالية تُستخدم في معالجة مشكلات أخرى.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أن الهدف النهائي هو تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة، عبر التخطيط المسبق للامتدادات العمرانية، وحماية الجيوب الزراعية من العشوائيات، وإنشاء سدود وخزانات مياه في مجاري السيول، مشيرًا إلى أن الدراسات المستقبلية بدأت بالفعل لتحديد خطة ما بعد 2030 لضمان استمرار التنمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

