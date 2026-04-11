الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "الكراش" وموعد عرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

08:22 م 11/04/2026
    نيو سينشري تكشف عن بوستر فيلم الكراش

كشفت شركة "نيوسينشري" عن البوستر الرسمي لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات.

نشرت "نيوسينشري" البوستر عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وكتبت: "الكراش، استعدوا لكوميديا رومانسية بطعم الصيف مع أحمد داود ويشاركه ميرنا جميل والنجم الكبير باسم سمرة والنجمة الكبيرة شيرين رضا وحسن أبو الروس ومريم الجندي وجوهرة.

يعرض فيلم "الكراش" يوم 11 يونيو في جميع سينمات مصر والوطن العربي، من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد".

كواليس فيلم "الكراش"

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة. يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أحمد داود ينتظر عرض فيلم "إذما"

تدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

فيلم الكراش نيو سينشري أحمد داود ميرنا جميل

