‎تفاصيل مشاركة مدير التصوير محمود بشير بـ فيلم Blue 52 بمهرجان قريبا

كتب : منى الموجي

09:03 م 16/04/2026
    محمود بشير مدير التصوير
    مدير التصوير محمود بشير
    فيلم blue 52

يشارك مدير التصوير محمود بشير في الفيلم الروائي الطويل Blue 52 والذي يُعرض خلال أيام ضمن فعاليات Washington, DC International Film Festival.

تفاصيل فيلم Blue 52

الفيلم من إخراج علي العربي بإنتاج عالمي، ويضم نخبة من النجوم الهنود، ويُقدم باللغة الإنجليزية، في تركيبة إنتاجية تجمع بين أكثر من سوق سينمائي عالمي. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم تجاريًا في دور السينما بالولايات المتحدة، على أن يتبعه طرح في السوق الهندي.

ويأتي فيلم Blue 52 كعمل روائي طويل بطابع جماهيري، بعيدًا عن إطار أفلام المهرجانات التقليدية.

أحداث فيلم Blue 52

تدور أحداث الفيلم حول أشيش الذي يتمكن من الهروب بعد 12 عاما من العزلة تحت سيطرة والده في جزيرة نائية، لينطلق في رحلة بحث عن صديقه الوحيد ميسي، ويجد نفسه في كواليس كأس العالم 2022، وخلال 30 يوما يسابق الزمن للوصول إلى الشخص الوحيد الذي قطع العالم من أجله.

