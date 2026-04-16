أعلنت محافظة الجيزة أن مديرية الطرق والنقل ستقوم بتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية لكوبري الدقي المعدني، في الاتجاه القادم من ميدان الأورمان نحو شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن الأعمال تستلزم غلقًا جزئيًا للكوبري في هذا الاتجاه على مرحلتين، على أن تُنفذ الأعمال على مدار 24 ساعة خلال فترات التنفيذ المحددة.

المرحلة الأولى

تستمر لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الساعة 12:30 صباح يوم الجمعة الموافق 17/4/2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 19/4/2026.

المرحلة الثانية

تستمر لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الساعة 12:30 صباح يوم الجمعة الموافق 24/4/2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 26/4/2026.

وأكدت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لإبقاء حارة مرورية واحدة لسيارات الحركة في نفس الاتجاه، دون إجراء تحويلات مرورية، لضمان استمرار السيولة المرورية.

كما تم التنسيق لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال، إلى جانب الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة وضمان سلامة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

لمدة 8 ساعات.. "الجيزة" تعلن انقطاع المياه عن مناطق واسعة بدءًا من الجمعة