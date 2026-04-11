أكد الكاتب والمخرج محمد صلاح العزب، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن الاستعداد لتقديم فيلم يجمع بين النجمين محمد إمام وأحمد العوضي.

تفاصيل فيلم العركة

وقال العزب في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي: "فيلم العركة فيلم ضخم يجمع بين نجمين كبار من تأليفي وإخراجي، إحنا لسه في إطار الفكرة ومراحل الكتابة الأولية، كلمتهم واتفقنا نعمل المشروع".

وتابع "محمد عنده فيلمين وأحمد فيلم وأنا عندي قصتين في القصة الكاملة وفيلم، كلنا مشغولين أول ما نخلص الحاجات اللي بنعملها، المشروع ده هنبدأ تنفيذه إن شاء الله".

فيلم سفاح التجمع

جدير بالذكر أن محمد صلاح العزب يُعرض له حاليا فيلم سفاح التجمع بدور العرض السينمائي، وهو العمل الأول له كمخرج، ومن تأليفه، بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، وأحداثه مأخوذة من الواقع.

كما عُرض له في رمضان 2026، مسلسل الكينج للمخرجة شيرين عادل، بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، محمد أنور، حجاج عبدالعظيم، عمرو عبدالجليل، عماد رشاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

