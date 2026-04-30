أعلنت إدارة بينالي البندقية الدولي للفنون، يوم الخميس، استقالة جميع أعضاء لجنة التحكيم، وذلك بعد أسبوع من إعلان اللجنة عدم منح جوائز لفنانين من روسيا أو إسرائيل، وفقا لموقع "REUTERS".

وكانت لجنة التحكيم، المكونة من 5 أعضاء برئاسة الفنان البرازيلي سولانج فاركاس، قد صرّحت الأسبوع الماضي بأنها "دفاعًا عن حقوق الإنسان" لن تنظر في أعمال فنية من دول يواجه قادتها اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

والدولتان الوحيدتان المتأثرتان هما روسيا وإسرائيل، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية حرب غزة.

فنانين إسرائيليين يهددون بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المهرجان

أثار قرار استبعاد البلدين انتقادات واسعة في بعض الأوساط، حيث اتهم الفنان الإسرائيلي النحات بيلو سيميون فاينارو، الذي يعرض أعماله في بينالي البندقية، لجنة التحكيم بالتمييز العنصري وهدد باتخاذ إجراءات قانونية.

وقد كان الحدث محور عاصفة سياسية وإعلامية منذ أوائل مارس الماضي، عندما أعلن المنظمون السماح لروسيا بالعودة إلى المعرض لأول مرة منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

ورفض رئيس بينالي البندقية، بيترانجيلو بوتافوكو، التراجع، قائلاً إن المهرجان "مساحة للتعايش لكوكب الأرض بأكمله" دون رقابة.

في تصعيد للضغط، أرسلت وزارة الثقافة الروسية يوم الأربعاء مفتشيها إلى البندقية لجمع معلومات حول كيفية إعادة قبول روسيا، بحثًا عن أي أخطاء بيروقراطية يمكن استغلالها لإلغاء الدعوة.

لم تنتقد إدارة المهرجان لجنة التحكيم لمقاطعتها الفنانين الروس والإسرائيليين، مؤكدًا أن اللجنة، التي ضمت أيضًا زوي بوت، وإلفيرا ديانغاني أوس، ومارتا كوزما، وجيوفانا زابيري، عملت باستقلالية تامة.

مع ذلك، أعلن المنظمون أيضًا أنهم سيسمحون للزوار، ولأول مرة، باختيار فنانيهم المفضلين من بين جميع الأعمال المعروضة، بما في ذلك أعمال روسيا وإسرائيل، وسيؤجلون حفل توزيع الجوائز إلى نهاية فعاليات البينالي في نوفمبر، بدلًا من الأسبوع المقبل.

ولم يتضح بعد من سيختار الفائزين بجائزتي الأسد الذهبي والفضي، أو ما إذا كانت أعمال إسرائيل وروسيا ستعود للمنافسة.

اقرأ أيضا:

"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند

هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب