علقت النجمة الكولومبية شاكيرا، على حفلها الغنائي الذي أحيته أول أمس السبت، على شاطئ كوباكابانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بحضور جماهيري استثنائي.

تعليق شاكيرا بعد حفلها في البرازيل

ونشرت شاكيرا، صورا وفيديوهات من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لم أستطع النوم.. فالمشاعر تفيض بداخلي بشكل لا يحتمل..

ما حدث في ريو ، كان حدثا لا يُنسى، تقشعر له الأبدان".

وتابعت: "مليونان ونصف المليون شخص كانوا هناك، ومعا استطعنا أن ندرك قوة الموسيقى الكامنة فينا جميعا،

ورغم أن اليوم كان صعبا على الكثيرين منا، إلا أننا احتفينا بالحياة كما هي، بمحاسنها وعيوبها".

واستكملت: "إن جمال "كوباكابانا" يذكرنا بما يهم حقا؛ والسر يكمن في أن تكون حاضرا بكيانك، أن تقدر ما تراه عيناك.. أن تتأمل البحر، الشاطئ، والجبل، أن تشعر بدفء الشمس على جلدك ونسمات الهواء، لأن هذا هو جوهر تكويننا".

وأوضحت: "

هذه كانت الرسالة التي قدمتها أمريكا اللاتينية للعالم بهذه الليلة: إن السعادة بسيطة و"ريو" تذكرنا بذلك كما لا يفعل أي مكان آخر في العالم".

شاكيرا توجه الشكر للقائمين على حفلها في البرازيل

واستكملت: "شكرا للملكة أنيتا، وكايتانو، وصديقتي العزيزة إيفيتي، وماريا بيتانيا، وفرقة أونيدوس دا تيجوكا، ودانسي ماري، لمرافقتي على المسرح.. شكرا لعمدة ريو، ولويس نيماير، وفريق ستوديو دريفت، وجميع الرعاة..

إلى فريقي الذي لا يكل، وآلاف الأشخاص الذين عملوا ليلا ونهارا في هذا الإنتاج، منفذين العديد من التغييرات الصعبة".



وأختتمت رسالتها: "إلى معجبي الذين سافروا من دول أخرى أو مدن برازيلية ليكونوا هناك، ويصنعوا التاريخ معي.. وخصوصا لجعلكم إياي أشعر ليلة أمس بأن تلك النفوس المليونية ونصف المليون هى عائلتي.. شكرا يا برازيل، أحبكم جميعا".

وقدمت شاكيرا، باقة من أبرز أغانيها وسط تفاعل جماهيري استثنائي، وأجواء احتفالية امتدت على طول الشاطئ، حيث دخلت المسرح حاملة العلم البرازيلي، ومرتدية "جامبسوت"، وتنقلت بين مجموعة من الإطلالات المتنوعة التي انسجمت مع الأداء الاستعراضي على المسرحن إذ ظهرت أولا بفستان قصير مكشوف بلوني الأخضر والزهري مع حذاء عالي الساقين من القماش ذاته، قبل أن تعتمد بدلة ملونة بالأخضر، والنيلي، والأصفر بتصميم محتشم ومغلق بالكامل، لتخلع الجاكيت لاحقًا كاشفةً عن "توب" من دون أكمام برسمة علم البرازيل.

ووفقا لـ"فرانس 24" أشارت بلدية ريو دي جانيرو إلى أن نحو مليوني شخص حضروا حفلة شاكيرا على الشاطئ البرازيلي الذي استضاف أشهر نجمات البوب في السنوات الأخيرة، إذ أحيت "مادونا" حفلا أمام 1,6 مليون شخص عام 2024، وغنت ليدي غاغا أشهر أغانيها أمام 2,1 مليون معجب العام الماضي.

وقبيل بدء الحفلة التي تأخر انطلاقها لأكثر من ساعة عن الموعد المحدد، حلقت في الأجواء مسيرات لتشكل صورة ذئبة، لقب شاكيرا الفني، وسط أجواء حماسية لدى الحاضرين.

وتقدر سلطات المدينة أن الحفل سيضخ أكثر من 160 مليون دولار في الاقتصاد المحلي، وأفاد مسؤولون في قطاع السياحة الوطني أن حجوزات الطيران ارتفعت بنسبة 80% هذا الأسبوع مقارنة بعام 2024.

اقرأ أيضا:

خالد زكي يكشف تفاصيل أصعب أيام حياته بعد وفاة زوجته





بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟



