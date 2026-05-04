إعلان

"بسبب زجاج سيارته".. إيقاف ذا روك في لوس أنجلوس

كتب : مروان الطيب

06:41 م 04/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الشرطة توقف ذا روك في لوس أنجلوس (4)
  • عرض 6 صورة
    الشرطة توقف ذا روك في لوس أنجلوس (3)
  • عرض 6 صورة
    حصول إميلي بلانت على نجمة بممشى هوليوود
  • عرض 6 صورة
    الشرطة توقف ذا روك في لوس أنجلوس (2)
  • عرض 6 صورة
    الشرطة توقف ذا روك في لوس أنجلوس (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض النجم العالمي ذا روك جونسون لموقف محرج بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد إيقافه بسبب تظليل زجاج سيارته بالكامل، وحتى بعد إيقافه والتعرف عليه من قبل الشرطة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، ولم يطلق سراحه الشرطي كونه شخصية عامة ومشهورة.

كواليس إيقاف ذا روك في لوس أنجلوس

ظهر ذا روك في فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وهو يمتثل لأوامر الشرطي وتعاون معه بشكل كبير حتى أنهى إجراءاته ورحل في هدوء بدون افتعال أي مشاكل، وحاز الفيديو وتصرف ذا روك على إعجاب جمهوره الذين أشادوا بتصرفه الإيجابي وتعاونه مع رجل الشرطة الذي قام بإعطائه مخالفة غير مباليا كونه أحد ألمع المشاهير حول العالم.

وكان ذا روك متواجدا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب حضوره حفل صديقته النجمة إميلي بلانت وحصولها على نجمة بممشى هوليوود الشهير، والتي شاركته مؤخرا بطولة فيلمه "The Smashing Machine" عام 2025.

أعمال ينتظر عرضها ذا روك قريبا

يشارك ذا روك في النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Moana" المقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر يوليو المقبل، كما يشارك ببطولة فيلم المغامرات "Jumanji: Open World" المقرر عرضه نهاية العام الجاري.

كما يشارك بالجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والإثارة "Fast & Furious" ويحمل عنوان "Fast Forever" والمقرر عرضه بالسينمات بحلول عام 2028.

اقرأ أيضا:
نجل عبدالرحمن أبو زهرة يشيد بالطواقم الطبية: "يعزفون سيمفونية لإنقاذ والدي"

بينهن حنان ترك وزينة.. فنانات شاركن هاني شاكر بطولة أغانيه المصورة

ذا روك إميلي بلانت لوس أنجلوس موانا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
أخبار

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

لأول مرة.. تنظيم شامل لحق الاستزارة في مشروع قانون الأسرة الجديد 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. تنظيم شامل لحق الاستزارة في مشروع قانون الأسرة الجديد 2026
10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان
علاقات

10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان
"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
رياضة محلية

"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة
رياضة محلية

"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة.. "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني"
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر