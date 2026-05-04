"لم أستطع النوم".. أول تعليق من شاكيرا بعد حفلها في البرازيل- صور

تعرض النجم العالمي ذا روك جونسون لموقف محرج بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد إيقافه بسبب تظليل زجاج سيارته بالكامل، وحتى بعد إيقافه والتعرف عليه من قبل الشرطة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، ولم يطلق سراحه الشرطي كونه شخصية عامة ومشهورة.

كواليس إيقاف ذا روك في لوس أنجلوس

ظهر ذا روك في فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وهو يمتثل لأوامر الشرطي وتعاون معه بشكل كبير حتى أنهى إجراءاته ورحل في هدوء بدون افتعال أي مشاكل، وحاز الفيديو وتصرف ذا روك على إعجاب جمهوره الذين أشادوا بتصرفه الإيجابي وتعاونه مع رجل الشرطة الذي قام بإعطائه مخالفة غير مباليا كونه أحد ألمع المشاهير حول العالم.

وكان ذا روك متواجدا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب حضوره حفل صديقته النجمة إميلي بلانت وحصولها على نجمة بممشى هوليوود الشهير، والتي شاركته مؤخرا بطولة فيلمه "The Smashing Machine" عام 2025.

أعمال ينتظر عرضها ذا روك قريبا

يشارك ذا روك في النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Moana" المقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر يوليو المقبل، كما يشارك ببطولة فيلم المغامرات "Jumanji: Open World" المقرر عرضه نهاية العام الجاري.

كما يشارك بالجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والإثارة "Fast & Furious" ويحمل عنوان "Fast Forever" والمقرر عرضه بالسينمات بحلول عام 2028.

اقرأ أيضا:

نجل عبدالرحمن أبو زهرة يشيد بالطواقم الطبية: "يعزفون سيمفونية لإنقاذ والدي"





بينهن حنان ترك وزينة.. فنانات شاركن هاني شاكر بطولة أغانيه المصورة



