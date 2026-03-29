إعلان

روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب

كتب : مصطفى حمزة

03:13 م 29/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص النجم العالمي روبرت دي نيرو على المشاركة في المظاهرات المناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "لا للملوك- NO KINGS".

وشارك روبرت دي نيرو مع مجموعة من النجوم، ومنهم: جين فوندا وبروس سبرينجستين وجوان بايز، في مظاهرات "لا للملوك" المناهضة للرئيس دونالد ترامب، والرافضة للحرب التي يقودها.

تحدث دي نيرو إلى المتظاهرين في نيويورك، وقال: "حان الوقت لنقول لا للملوك. حان الوقت لنقول لا لدونالد ترامب. لقد طفح الكيل. لا لترامب، لا للحروب غير الضرورية التي تنهب مواردنا، وتضحي بجنودنا البواسل، وتذبح الأبرياء".

وتابع: "لا لزعيم فاسد يثري نفسه وأصدقاءه من طبقة إبستين. لا لحرمان جيراننا الأكثر ضعفاً من الرعاية الصحية، لا لأسعار البقالة الباهظة، ولا للطاقة الباهظة، ولا للسكن الباهظ، ولا للتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ جائحة كوفيد-19. لا لبلطجية الحكومة الملثمين الذين يطلقون النار على جيراننا في الشوارع".

ويعد النجم روبرت دي نيرو من أبرز معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصل إلى حد إصداره قراراً بمنع دخوله لسلسلة المطاعم التي يملكها، وشارك في عدة حملات ضده خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

روبرت دي نيرو دونالد ترامب أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علاقات

نصائح طبية

أخبار مصر

أجنبي

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

