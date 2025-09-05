إيفا جرين تروي موقفاً مؤثراً جمعها بالراحل جورجيو أرماني في بداياتها

كتب- مروان الطيب:

نعت النجمة العالمية إيفا جرين، مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

ونشرت إيفا، صورة جمعتها به عبر حسابها على إنستجرام، وحكت موقفا مؤثرا بينهما في بدايتها، قائلة: "قلبي انفطر بسماعي خبر رحيل جورجيو أرماني، الصورة تم التقاطها لأول ريد كاربت أحضره في نيويورك، وكنت مرعوبة، لكن جورجيو وضع يده حولي وقال لي لا تقلقي ستكونين بخير، إسهاماته في عالم الأزياء لا يمكن مقارنتها، وإرثه سيواصل في إلهام العديد من الأجيال القادمة، لقد كان صاحب رؤية، وعزائي لعائلته الذين كانوا كل شيء بالنسبة له".

وكانت آخر مشاركات إيفا جرين على شاشة السينما بفيلم الدراما "Dirty Angels" عام 2024.

يذكر أن، إيفا جرين تستعد لعرض عدد من أعمالها السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم الجريمة "Blood on Snow".

