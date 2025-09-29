جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بإطلالة جريئة أمام البحر (صور)

"لم ترشح للأوسكار وأختيرت أجمل فتاة إيطالية"..20 صورة ومعلومات عن النجمة

خضعت النجمة العالمة، جينيفر لوبيز لجلسة تصوير جديدة، خطفت بها الأنظار على حسابها بموقع انستجرام.

ظهرت جينيفر بإطلالة جريئة وهي تجلس على أحد الشواطئ، وكتبت: "ممتنة لغروب الشمس، والفصول، واللحظات التي تذكرني بجمال التغيير والنمو، مع حلول الخريف وكل ما ينتظرنا".

استعادت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز ذكريات زيارتها مؤخرا لمدينة شرم الشيخ خلال إحياء حفلها الغنائي هناك نهاية شهر يوليو الماضي، ضمن جولتها الغنائية حول العالم "Up all Night: Live in 2025" منها في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ونشرت جينيفر لوبيز صور من رحلتها في شرم الشيخ عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "شعرت باللطافة في مصر".

كانت آخر مشاركات جينيفر لوبيز على شاشة السينما بفيلم الخيال العلمي "Atlas" عام 2024.

يذكر أن جينيفر لوبيز تنتظر عرض أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما والجريمة "The Godmother"

