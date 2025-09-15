إعلان

الممثل الأمريكي سيث روجن يفوز بأفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الإيمي 2025- صور

04:17 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
    سيث روجن على الريد كاربت
    سيث روجن من كواليس المسلسل
كتب- مروان الطيب:

فاز الممثل الأمريكي سيث روجن، بجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن مسلسل "The Studio" الكوميدي، في حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام.

يقام الحفل اليوم الإثنين، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية.

وتدور أحداث مسلسل " The Studio" حول استوديو أفلام هوليوود عريق يسعى جاهداً للبقاء في عالم أصبح من الصعب فيه بشكل متزايد الجمع بين الفن والأعمال التجارية، والمسلسل رشح لـ 23 جائزة إيمي هذا العام.

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.

