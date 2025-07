طرح إعلان الجزء الثالث من سلسلة "Avatar" قبل عرضه في ديسمبر

كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "20TH Century Fox" الإعلان الدعائي الرسمي للجزء الثالث من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Avatar" بعنوان "AVATAR: Fire and Ash" استعدادا لعرضه بالسينمات بشهر ديسمبر المقبل.

ويستكمل جيك سولي رحلته في مواجهة قبيلة جديدة عدوانية، مع تصاعد الصراع على باندورا، ويشارك ببطولة الفيلم عدد من أبرز نجوم هوليوود، وهم: سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، كيت وينسلت، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 19 ديسمبر المقبل.

وصدر الجزء الأخير من سلسلة أفلام أفاتار بعنوان "The Way of Water" عام 2022 وحقق إيرادات عالمية بلغت 2 مليار دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 350 مليون دولار، كما فاز بجائزة الأوسكار "أفضل مؤثرات بصرية في العام".