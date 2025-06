تعرف على الأفلام الأجنبية بدور العرض السينمائي في مصر

كتب- مروان الطيب:

طرحت أمس الأربعاء عدد من شركات الإنتاج العالمية، أحدث أعمالها السينمائية هذا العام بدور العرض المصرية ويتنوع تصنيفها ما بين: الدراما، الكوميديا، الرومانسية، الجريمة والرعب.

وتتنافس هذه الأفلام على إيرادات شباك التذاكر المصري بعدد محدود من دور العرض السينمائي سواء بالقاهرة أو عدد من المحافظات الساحلية.

وإليكم الخريطة الكاملة للأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية:

"Dangerous Animals"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب والإثارة حول اختطاف راكبة الأمواج الماهرة (زفير) على يد قاتل متسلسل مهووس بأسماك القرش، فتصبح مجبرة على استغلال كافة قدراتها الذهنية والبدنية في سبيل الهروب من قاربه قبل أن تتحول إلى وجبة لأسماك القرش.

"m3gan 2.0"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الخيال العلمي حول جيما التي تتمكن من صنع دمية تشبه فتاة حقيقية إذ سرعان ما تنكشف الحقائق المرعبة للذكاء الاصطناعي، وتتزايد المخاوف بشأن ما يمكن أن تفعله فتاة آلية تدب فيها الحياة.

"F1"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الأكشن والرياضة حول عالم سباقات فورمولا 1، حيث يقرر متسابق متقاعد العودة إلى حلبة السباقات لتدريب سائق شاب على أمل تحقيق إنجاز جديد معه.

"Fight or FLIGHT"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الأكشن حول مرتزق يُكلف بمهمة تعقب امرأة على متن طائرة مدنية، ولكن سرعان ما يجد نفسه مجبرًا على حمايتها حينما يظهر أطراف يرغبون في قتلهما.

" The Crucifix: Blood of the Exorcist"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب والإثارة حول زوجين تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، حينما يكتشف الثنائي شيئًا مروعًا بأرض منزلهما.