سميرة أحمد تلتقي بصديق الطفولة ويحكي ذكرياته معها لـ محمود سعد

كتبت- منى الموجي:

استضاف الإعلامي الكبير محمود سعد، في حلقة جديدة من برنامجه باب الخلق، النجمة الكبيرة سميرة أحمد، وذهبا معا إلى حارة أصلان في الدرب الأحمر، المكان الذي عاشت فيه طفولتها، كما تحدثت عن ذكرياتها مع أسرتها وكيف بدأت طريق الفن.

والتقت سميرة خلال الحلقة بصديق الطفولة الحاج حسين، الذي تحدث عن ذكرياتهما، مؤكدًا أنها لم تذهب عن باله يوما، ويتذكر تفاصيل كثيرة جمعتهما، مشيرا إلى أن فرق العمر بينهما عامين، وأنه الآن يعمل في النقش على النحاس ويمتلك ورشة.

وقال حسين لـ محمود سعد "كنت دايما بقول يا رب أشوفها وأكلمها وأنا اللي فكرتها بنفسي، بحبها حب أخوي، كنا نيجي في رمضان في المنطقة ونلعب المراجيح ونتفرج على الأراجوز، وكنا نتلم هنا نستنى المغرب، ونجري وإحنا بنقول (يا صايم قوم افطر على الكحك بسكر والعيش المقمر)، وكنا نركب عربيات تودينا للرفاعي ونرجع تاني".

وحكى عن موقف لا ينساه وهو عندما ذهبت سميرة مع والدتها إلى السينما لمشاهدة فيلم (العيش والملح) بطولة نعيمة عاكف وسعد عبدالوهاب، وعادت والدتها لتحكي للجيران عن الفيلم وجمال نعيمة، مضيفا "كانت واقفة بتقول للجيران يروحوا وبتقولهم نعيمة عاكف عاملة فيلم حلو جدا يا رب أشوف ولادي زيها".

جدير بالذكر أن سميرة أحمد واحدة من نجمات الفن في عصر السينما الذهبي، شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام، بينها "البنات والصيف"، "الخرساء"، "السيرك"، "امرأة مطلقة"، "أم العروسة"، "صاحب الجلالة"، "ليل وقضبان"، "الشيماء"، "عالم عيال عيال"، "قنديل أم هاشم"، "خان الخليلي".