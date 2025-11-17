تقديرا لمسيرته السينمائية.. توم كروز يتسلم الأوسكار الفخرية

تسلم النجم العالمي، توم كروز جائزة الأوسكار الفخرية تقديرا لمسيرته السينمائية الضخمة، وذلك بحفل "Governors Awards" السنوي الذي يتم خلاله تكريم عدد من الأسماء اللامعة في هوليوود، وأقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من حول العالم.

وشهد مسرح الحفل تكريم توك كروز، وقام بتسليم جائزة الأوسكار له، المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، أليخاندرو جونزاليز إنريتو، وسط حفاوة بالغة من حضور الحفل احتفاء بمسيرة توم كروز، كونه أبرز نجوم الأكشن في تاريخ السينما العالمية، وحققت أفلامه مليارات الدولات ولاقت استحسانا جماهيريا ونقديا.

انفصل توم كروز مؤخرا عن حبيبته الممثلة آنا دي ارماس، بعد علاقة لم تدم طويلا، وكان كروز (63 عامًا) وآنا دي آرماس (37 عامًا) قد أعلنا علاقتهما رسميًا في يوليو الماضي، بعدما رُصدا معًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة وودستوك بولاية فيرمونت الأمريكية، حيث التُقطت لهما صور وهما يتجولان في أجواء رومانسية.

رشح توم كروز لـ 4 جوائز أوسكار طوال مسيرته ولم يفز بأي منها، كان بدايتها بترشحه كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم الدارما " Born on the Fourth of July" عام 1990، وللمرة الثانية عن نفس الفئة بفيلم الدراما "Jerry Maguire" عام 1997، وللمرة الثالثة كأفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم "Magnolia" عام 2000، وللمرة الرابعة كمنتج عن فيلم " Top Gun: Maverick" عام 2023.

يذكر أن النجم توم كروز يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "Broadsword" المقرر عرضه بالسينمات بحلول عام 2026

