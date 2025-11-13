طرح فيلم The Running Man في دور العرض المصرية

تطرح دور العرض المصرية، اليوم، فيلم The Running Man للمخرج إدجار رايت المقتبس عن رواية ستيفن كينج الشهيرة في جميع دور العرض المصرية

الفيلم مقتبسٌ من رواية ستيفن كينج الشهيرة، يأخذ "The Running Man" الجمهور إلى مجتمع في المستقبل القريب، حيثُ يكون البرنامج التلفزيونيّ الأكثر شعبية هو الأكثر خطورة أيضًا. يجب على المتسابقين، المعروفين باسم "العدائين"، الصمود لمدة 30 يومًا تحت مطاردة قتلة محترفين، حيث تُبث كل حركة على الهواء مباشرة لملايين المشاهدين المتعطشين للدماء والمشاهد الاستعراضية

تدور أحداث القصة حول بن ريتشاردز، الذي يؤدي دوره جلين باول، وهو أب يائس مستعد للمخاطرة بكل شيء لإنقاذ ابنته المريضة. عندما يقنعه منتج البرنامج الساحر والقاسي دان كيليان، الذي يؤدي دوره جوش برولين، بالانضمام إلى هذه اللعبة القاتلة، سرعان ما يصبح بن نجمًا وطنيًا وتهديدًا للنظام بأكمله. مع تزايد المخاطر ومراقبة الأمة لكل حركة يقوم بها، يجب على بن أن يتفوق على الصيادين ويستعيد السيطرة على حياته قبل نفاد الوقت

يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم غلين باول (Top Gun: Maverick) ويليام إتش. ماسي (Fargo)، لي بيس (Guardians Of The Galaxy)، مايكل سيرا (Scott Pilgrim vs. the World)، إميليا جونز (Coda)، دانيال عزرا (All American)، جيمي لوسون (The Batman)، شون هايز (Will & Grace)، وكاتي أوبراين (The Mandalorian)، بالإضافة إلى كولمان دومينغو (Rustin) وجوش برولين (No Country For Old Men).