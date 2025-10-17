بـ الزي الهندي.. إميلي شاه تخطف الأنظار من أحدث ظهور في لوس أنجلوس

بعد رحيلها.. 20 صورة لـ ديان كيتون مع نجوم هوليوود

حضره 11 ألف أجنبي .. ماذا قال Anyma عن حفله في الأهرامات؟

وفاة المطرب الأمريكي دانجلو بعد معاناة مع سرطان البنكرياس

نشرت الفنانة الأمريكية، إميلي شاه زوجة النجم العالمي مينا مسعود، صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إميلي مرتدية الزي الهندي وهي تستمتع بوقتها مع عدد من الأصدقاء خلال وجودها بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

احتفلت إميلي شاه مؤخرا بزواجها من مينا مسعود في أجواء احتفالية امتدت لأسابيع، واستمتعوا بشهر العسل بأكثر من دولة أوروبية منها إيطاليا والبرتغال، ونشروا العديد من الصور عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

اقرأ أيضا:

"جزمة حمرا وبدلة لامعة"..تعليقات الجمهور على إطلالة حسن أبو الروس في الجونة (صورة)

محمد هنيدي يخوض بطولة "الاسترليني" مع المخرج حسين المنباوي