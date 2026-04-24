في مثل هذا اليوم 24 أبريل من عام 2004، رحل عن عالمنا أحد عمالقة الفن في مصر والوطن العربي، الفنان الكبير محمود مرسي، تاركا إرثا فنيا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المميزة، بينها رحلة السيد أبو العلا البشري، طائر الليل الحزين، الرجل والحصان، العائلة، عصفور النار، بين القصرين، حد السيف، الخائنة، الليلة الأخيرة.

سبب اختيار محمود مرسي للمشاركة في فيلم شيء من الخوف

ويعد فيلم شيء من الخوف واحد من أشهر الأعمال التي شارك في بطولتها النجم الكبير، وجمعه العمل بالنجمة شادية وأخرجه حسين كمال، والذي تحدث عن سبب إسناد دور البطولة لـ محمود مرسي، في برنامج قديم مع الفنانة صفاء أبو السعود على قنوات ART.

وقال حسين "سبب اختياري لـ محمود مرسي، إعجابي الشديد بيه كفنان ومؤدي واللي كان فوق الوصف، واخترته عشان يكون مفاجأة للناس"، لافتا إلى أن مرسي يمتاز بقدرته على تقديم الشخصيتين (عتريس الجد والحفيد)، وأن يظهر كشخص مسالم، حالم، رومانسي، طيب، مضيفا "ويستطيع أن يمثل العنف والقسوة اللي بلا رحمة".

رحلة محمود مرسي من الأدوار الصغيرة للبطولة

بدأت رحلة محمود مرسي مع التمثيل في بداية الستينيات، من خلال مشاركته بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال السينمائية، بينها: المتمردة، واستطاع بموهبته الحصول على فرص أكبر أمام كبار نجوم ونجمات الفن، ليشاركهم البطولة، وقدم أفلام: الباب المفتوح، الليلة الأخيرة مع النجمة فاتن حمامة، كما تعاون مع النجمة نادية لطفي في أكثر من عمل، بينها: الخائنة، السمان والخريف، الليالي الطويلة.

