قصص الحب بين المشاهير وداخل الوسط الفني من أبرز الموضوعات التي تشغل الجمهور، ويبحثون عن تفاصيلها بين وقت وآخر، ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أبطالها وكواليس ارتباطهم، ونستعرض في السطور التالية أبرزها:

رجاء الجداوي وحسن مختار

واحدة من أشهر قصص الحب، بدأت قصتهما بتعارف سريع ثم زواج دام حوالي 46 عاما، إذ وقع الزوجان الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وحارس المرمى الشهير وقتها حسن مختار في حب بعضهما البعض، وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة أميرة.

كانت رجاء تصف علاقتها بزوجها حسن مختار بالعلاقة الأبدية، مشيرة إلى أن الحب جاء بعد الزواج، حتى بعد رحيله كانت تؤكد أنها مازالت زوجته ولا تعتبر نفسها أرملة.

يسرا وخالد سليم

دائما ما تتحدث النجمة يسرا عن زوجها رجل الأعمال خالد سليم بحب، مؤكدة أنه الحب الحقيقي في حياتها، وقالت خلال لقائها في برنامج "big time podcast"، الذي قدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc1": "الحب الحقيقي في حياتي هو خالد، مش بقولها علشان احنا متجوزين، لأ، علاقتي بخالد ما بقتش علاقة زوج وزوجة، بقينا أصحاب ومالناش غير بعض، هو ظهري وأنا ظهره، هو سندي وأنا سندي".

فاتن حمامة وعمر الشريف

رغم أنها انتهت بالانفصال سوف تظل هي القصة الأشهر والأبرز في الوسط الفني، هي قصة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والنجم العالمي عمر الشريف، إذ تزوجا وأنجبا ابنهما طارق، ووقع الطلاق بينهما، لكن مازال الجمهور يربط الاسمين خاصة وأنهما قدما معا عددا من الأعمال السينمائية الشهيرة.

في حواره عن حياته الشخصية مع الصحفية الفرنسية ماري تيريز جينشار بعنوان "الرجل الخالد" والذي نُشر جزء منه في كتاب "وجوه" ضمن إصدارات الدورة الـ37 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحدث عمر عن علاقته بالفنانة فاتن حمامة.

وعن زفافه قال "كان حفل زواجنا بسيطا وجميلا وتم في 5 فبراير 1955، وكان لفاتن ابنة من زوجها الأول، هي نادية، وقد تبنيتها عندما مات والدها بعد الزواج بعامين".

نور الشريف وبوسي

واحدة من أشهر قصص الحب التي عرفها الوسط الفني، قصة ارتباط النجمين نور الشريف وبوسي، حتى مع الانفصال الذي وقع بينهما لفترة قبل أن يستأنفا حياتهما الزوجية مرة أخرى، لا يمكن أن يستبعدهما أحد عند الحديث عن قصص الحب الشهيرة في الوسط، خاصة مع وجود فيلم هو أيقونة الرومانسية لدى المشاهدين جمعهما معا وهو فيلم حبيبي دائما.

يُذكر أن بوسي ونور تزوجا في أوائل السبعينيات، وكونا معا ثنائيا فنيا، وشركة إنتاج حملت الحرف الأول من نور والحرف الأول من بوسي "إن. بي فيلم"، ومن أشهر الأفلام التي جمعتهما "حبيبي دائما"، "زمن حاتم زهران"، "آخر الرجال المحترمين"، "العاشقان"، "كروانة"، "قطة على نار".

دلال عبدالعزيز وسمير غانم

قصة حب كبيرة كانت تجمع الفنان الراحل سمير غانم بالفنانة دلال عبدالعزيز، رغم فارق السن الكبير بينهما، وزاد من قوتها إنجاب ابنتيهما إيمي ودنيا.

قبل وفاة سمير بفترة قصيرة، كان قد حل ضيفًا على برنامج السيرة، الذي تقدمه المذيعة وفاء كيلاني، وتحدث خلاله عن صفات دلال، قائلًا: "أسطورة ومخ وقوية وليست بامرأة سهلة"، مؤكدًا أنها السر وراء نجاح زيجتهما واستمرارهما معا كل هذه السنوات.

شهيرة ومحمود ياسين

نصف قرن من الزواج. تأتي قصة حب النجمين محمود ياسين وشهيرة بين الزيجات الأشهر في الوسط الفني، تزوجا عام 1970 ولم تنته حكايتهما حتى مع رحيله عام 2020، وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتهما الفنانة رانيا محمود ياسين، وابنهما الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين.

اقرأ أيضا

بعد إعلانه الارتباط للمرة الـ 6.. تعرف على نساء في حياة أحمد الفيشاوي

الشامي لـ"مصراوي": محبة المصريين شرف ليا.. وتامر حسني رفيقي وأخي