تعرف على العمل التليفزيوني الوحيد الذي جمع هالة فؤاد وأحمد زكي

كتب : نوران أسامة

01:27 م 10/05/2026
    عادل إمام في حفل أحمد زكي وهالة فؤاد
    هالة فؤاد و أحمد زكي في حفل زفافهم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1993، عن عمر ناهز 35 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفي ذكرى رحيلها، يتذكر الجمهور قصة زواجها من الفنان الراحل أحمد زكي، والتي أثمرت عن ميلاد هيثم أحمد زكي، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلًا، وانتهى بالانفصال بعد خلافات متكررة بينهما.

وفي تلك الفترة، كان أحمد زكي يعد من أبرز نجوم الصف الأول في السينما المصرية، بينما كانت هالة فؤاد تحقق خطوات ناجحة في مشوارها الفني، قبل أن تنتهي قصة زواجهما بعد عامين فقط، عقب وضعها ابنهما هيثم.

وبعد الانفصال، تزوجت هالة فؤاد وأنجبت ابنها الثاني رامي، قبل أن تقرر الابتعاد عن الوسط الفني وارتداء الحجاب، لتغيب تمامًا عن الأضواء.

ورغم قصة الحب التي جمعتهما، لم يشارك الثنائي سوى في عمل فني واحد، وهو مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، وعُرض عام 1981.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم شكري سرحان، سعيد عبدالغني، محمود عزمي، إيمان، محمد توفيق، وجميل راتب، والعمل من إخراج ناجي أنجلو.


باسم مرسي يثير الجدل: سمعت "بودني" مكافأة أحد رجال الأعمال للاعبي سيراميكا
مفاجأة.. الإغلاق المبكر لم يخفض استهلاك الطاقة إلا بأقل من 0.5%
إجلاء عاجل وعزل 42 يوماً.. ماذا ينتظر ركاب سفينة "فيروس هانتا"؟
أودي Q2 موديل 2026.. أرخص سيارة كروس أوفر فاخرة للعلامة الألمانية بمصر
الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
