مع نجوم زمن الفن الجميل وعائلته.. 18 صورة لـ هاني شاكر بالأبيض والأسود

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 05/05/2026
    هاني شاكر شابا
    هاني شاكر طفلا
    هاني شاكر في فترة شبابه
    هاني شاكر على المسرح
    هاني شاكر في كواليس أغنيته مع إسماعيل ياسين
    هاني شاكر في فترة التجنيد
    هاني شاكر مع البيانو
    هاني شاكر في كواليس إحدى حفلاته
    هاني شاكر
    الفنان الراحل هاني شاكر
    هاني شاكر مع فرقته الموسيقية على المسرح
    هاني شاكر مراهقا
    هاني شاكر مع والدته
    هاني شاكر في فترة المراهقة
    هاني شاكر مجسدا شخصية سيد درويش
    هاني شاكر في كواليس فيلم سيد درويش
    هاني شاكر في فترة الطفولة
    هاني شاكر على المسرح في إحدى الحفلات

يعيش الشعب المصري وكذلك العربي حالة من الحزن على رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، الذي غادر عالمنا ظهر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بأحد المستشفيات في باريس.
ونستعرض في السطور التالية، كيف وثقت صور الأبيض والأسود بداية رحلة هاني شاكر طفلا وشابا؟

هاني شاكر ومسيرة فنية استثنائية

وعبر جمهور هاني شاكر من مختلف أنحاء العالم العربي عن حزنه على فراق أحد أيقونات الغناء، كما نعاه عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي، منهم الفنان محمد رمضان، النجم محمد منير، الفنان دياب، الفنان مدحت صالح، الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
رحل هاني شاكر تاركا بصمة حقيقية في عالم الغناء وقدم خلال مسيرته العديد من الأغاني التي تعلق بها الجمهور وحفظها عن ظهر قلب وتفاعل معها في حفلاته الغنائية بمختلف أنحاء الوطن العربي، وتعاون من خلالها مع نخبة من ألمع الشعراء والملحنين، وكان موهوبا بالفطرة منذ نعومة أظافره، واكتشفه الملحن الراحل محمد الموجي وقدمه للجمهور بأغنية "حلوة يا دنيا".

أشهر أغاني هاني شاكر

من أبرز الأغاني التي قدمها هاني شاكر وحققت نجاحا كبيرا: معقول نتقابل تاني، بتحبيه، تخسري، غلطة، لو بتحب حقيقي، جرحي أنا، الحلم الكبير، كده برضه يا قمر، ماتهدديش، ارجعيلي، ياريتني.

