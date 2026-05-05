يعيش الشعب المصري وكذلك العربي حالة من الحزن على رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، الذي غادر عالمنا ظهر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بأحد المستشفيات في باريس.

ونستعرض في السطور التالية، كيف وثقت صور الأبيض والأسود بداية رحلة هاني شاكر طفلا وشابا؟

هاني شاكر ومسيرة فنية استثنائية

وعبر جمهور هاني شاكر من مختلف أنحاء العالم العربي عن حزنه على فراق أحد أيقونات الغناء، كما نعاه عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي، منهم الفنان محمد رمضان، النجم محمد منير، الفنان دياب، الفنان مدحت صالح، الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

رحل هاني شاكر تاركا بصمة حقيقية في عالم الغناء وقدم خلال مسيرته العديد من الأغاني التي تعلق بها الجمهور وحفظها عن ظهر قلب وتفاعل معها في حفلاته الغنائية بمختلف أنحاء الوطن العربي، وتعاون من خلالها مع نخبة من ألمع الشعراء والملحنين، وكان موهوبا بالفطرة منذ نعومة أظافره، واكتشفه الملحن الراحل محمد الموجي وقدمه للجمهور بأغنية "حلوة يا دنيا".

أشهر أغاني هاني شاكر

من أبرز الأغاني التي قدمها هاني شاكر وحققت نجاحا كبيرا: معقول نتقابل تاني، بتحبيه، تخسري، غلطة، لو بتحب حقيقي، جرحي أنا، الحلم الكبير، كده برضه يا قمر، ماتهدديش، ارجعيلي، ياريتني.

