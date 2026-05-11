في عالم الفن، لجأ عدد من الفنانين والفنانات لتغيير أسمائهم، لتصبح أقرب للجمهور، بينما اختار البعض تغيير الاسم ليصبح كما يطلقون عليه "اسما فنيا".

مصراوي يعرض لكم أسماء نجوم الفن الحقيقية:

العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ اسمه الحقيقي عبدالحليم علي شبانة، وقام بتغيير اسمه عرفانا بجميل الإذاعي حافظ عبدالوهاب الذي دعمه بشكل كبير في بداية مشواره الفني.

أما كوكب الشرق أم كلثوم اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم البلتاجي، بينما كان اسم الفنانة شادية الحقيقي فاطمة أحمد شاكر، أما النجمة ماجدة فاسمها الحقيقي عفاف كامل الصباحي.

وقبل دخوله الإسلام، أطلق المخرج يوسف شاهين اسم "عمر الشريف" على النجم العالمي، بدلا من اسمه الحقيقي ميشيل ديمتري شلهوب، ليصبح قريبا من الجمهور.

أما الفنانة زيزي البدراوي فاسمها الحقيقي "فدوى جميل"، بينما كان اسم الفنانة سناء جميل الحقيقي "ثريا يوسف عطا الله"، وكان اسم الفنانة ناهد شريف الحقيقي "سميحة النيال".

وبسبب حبها للشخصية التي جسدتها الفنانة فاتن حمامة في فيلمها الشهير "لا أنام"، قامت بولا محمد شفيق بتغيير اسمها ليصبح نفس اسم بطلة الفيلم نادية لطفي.

وقامت الفنانة بديعة مصابني بتغيير اسم زينب خليل محفوظ، لتصبح بعدها الراقصة سامية جمال، بينما عرفت بدوية النيادي باسم تحية كاريوكا، نظرا لإجادتها رقصة "الكاريوكا" الشهيرة، ليناديها الجمهور بعدها بهذا الاسم.

كما قام المخرج توجو مزراحي بتغيير اسمه ليصبح "أحمد المشرقي"، ولم يستمر الأمر طويلا وعاد ليخرج أفلام باسمه الحقيقي.

أما الفنانة ليلى طاهر فاسمها الحقيقي شيرويت مصطفى فهمي، بينما أطلق الفنان أنور وجدي اسم لبلبة على "نينوشكا مانول كوبليان"، واختار للطفلة فيروز هذا الاسم بدلا من بيروز أرتين.

بينما اختار العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، اسم الفنانة نجلاء فتحي بدلا من فاطمة الزهراء محمد فتحي، أما الفنانة فيفي عبده فاسمها الحقيقي "عطيات عبدالفتاح".

وكان اسم النجمة ليلى مراد الحقيقي هو ليليان زكي مراد موردخاي، بينما كان اسم شقيقها الملحن الكبير منير مراد هو "موريس زكي مراد".

أبرز نجوم الساحة الفنية الحاليين الذين قاموا بتغيير أسمائهم:

مي عز الدين اسمها الحقيقي "ماهيتاب حسين عز الدين وهبي"، والفنانة زينة اسمها الحقيقي "وسام رضا"، والفنانة أيتن عامر اسمها الحقيقي "سمر أحمد عبدالغفار عامر"، أما الفنانة إيمي سمير غانم اسمها الحقيقي "أمل سمير يوسف غانم".

كما قامت الفنانة جوري بكر باختيار هدا الاسم بدلا من اسمها الحقيقي وهو "شيماء"، وقام المخرج يوسف شاهين باختيار اسم المطربة روبي بدلا من رانيا حسين محمد.

