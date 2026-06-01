خبير لوائح يفجر مفاجأة لمصراوي بشأن عقوبة تأديبية جديدة تهدد الزمالك

كتب : نهي خورشيد

08:24 م 01/06/2026 تعديل في 08:58 م
    نادي الزمالك
    شعار نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك (1)
    نادي الزمالك (1)
    نادي الزمالك

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، حقيقة توقيع عقوبة إيقاف قيد تأديبي على نادي الزمالك لمدة فترتين جديدتين.


تفاصيل العقوبة المحتملة ضد الزمالك


وقال العمايرة في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"صدر حكم في قضية صلاح مصدق ضد نادي الزمالك بسداد 809 آلاف دولار، وذلك بتاريخ 9 أبريل".


وأضاف:"الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم، كما حدث في قضية فراس شواط وقضية حسام أشرف الخاصة بالزمالك".


وأتم تصريحات قائلاً:"وبناءً عليه سيتعرض النادي لإيقاف قيده لفترتي تسجيل، وهو ما سيمنعه من تسجيل صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل قليل تقليص عدد القضايا المسجلة ضد نادي الزمالك إلى 16 بدلاً من 18 قضية، وذلك عقب سداد مستحقات اثنين من أفراد الجهاز الفني السابق للبرتغالي جوزيه جوميز.

ترتيب الزمالك الموسم الماضي

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي المنقضي 2025-2026، وذلك عقب تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز.

الزمالك يحسم الجدل حول إيقاف القيد

وفي سياق متصل، أكد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي لم يتلق أي إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن توقيع عقوبة إيقاف القيد لفترتين.

وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله حول وجود قيد تأديبي غير مرتبط بملف السداد لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن النادي لم يخطر بأي قرارات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

