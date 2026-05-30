"البمب والصواريخ".. هشام يكن يستعيد ذكرياته في عيد الأضحى

موقف الأهلي من التعاقد مع فيستون ماييلي.. تفاصيل

استعاد هشام يكن، مدرب منتخب إريتريا ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته في عيد الأضحى، مشيرا إلى أن طقوسه في الاحتفال اختلفت بالاعتزال.

هشام يكن يستعيد ذكرياته في عيد الأضحى

قال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "زمان العيد كان ليس جديد ولعب في الشارع، وكان لازم نروح لجدتي والدة والدتي وأيضا "البمب والصواريخ"، لكن لما كبرنا الدنيا خدتنا سفر كثير ومباريات كثيرة تبعدنا عن الطقوس".

وأضاف: "لكن بعد الاعتزال بنعمل زيارتنا لعائلتنا وأصدقائنا أو سفريات الساحل أو شرم الشيخ بالنسبة لي، بالنسبة للمباريات التي كانت تلعب في الأعياد وكانت بتعملنا مشكلة، لأننا كنا بنعمل نتائج ليست لطيفة".

اقرأ أيضًا:

بشرى سارة للزمالك بشأن أزمة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

هل كان محمد صلاح وراء رحيل أرني سلوت عن ليفربول؟



