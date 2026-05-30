بشرى سارة للزمالك بشأن أزمة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

زف موقع "البطولة" المغربي، بشرى سارة للزمالك، بشأن إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم وحصوله على الرخصة الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب 3 مواسم عن البطولة، وذلك بعد التتويج بالدوري المصري للموسم الـ15 في تاريخه.

أشار موقع "البطولة" المغربي إلى أن الاتحاد الأفريقي "كاف"، حدد يوم 30 يونيو كآخر موعد لتحديد الأندية المشاركة في المسابقات الأفريقية واستكمال "ملفات التراخيص"، بدلا من يوم 31 مايو.

وخاطب كاف الاتحادات المحلية التي ستشارك أنديتها في المسابقات الخاصة بموسم 2026-27، من أجل الحصول على التراخيص.

ويحتاج الزمالك لتسوية ديونه التي تتخطى 6 ملايين دولار في 16 قضية لمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، وذلك من أجل حصوله على الرخصة الأفريقية.

