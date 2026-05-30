أحمد بلال يرد عبر مصراوي على هجوم طارق السيد: "مين ده وبيشتغل إيه؟"

رد أحمد بلال، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على هجوم طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، عليه بسبب تصريحاته السابقة بشأن فوز الأبيض بالدوري المصري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، بعد تصدره المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما حل بيراميدز وصيفًا، واحتل الأهلي المركز الثالث.

أحمد بلال يرد على طارق السيد

وبسؤال أحمد بلال عن رده على هجوم طارق السيد عليه، قال بلال في تصريح خاص لمصراوي: "مين طارق السيد ده؟ بيشتغل إيه؟".

وكان أحمد بلال قد قال في تصريحات عبر قناة النهار قبل بداية الموسم: "الأهلي سيحصل على لقب الدوري بفارق كبير، وطلع الزمالك برا الحسبة، ولو الزمالك خد الدوري مش هطلع تاني".

ومع نهاية الموسم، قال طارق السيد في تصريحات عبر قناة Modern MTI: "فيه ناس معاك أنت شخصيًا (الإعلامي أمير هشام)، ياريت ما نشوفش وشهم تاني على الهواء. هما قالوا كده، قالوا لو الزمالك خد الدوري السنة دي مش هطلع على الهواء تاني، فلو سمحت ما تطلعش تاني".

اقرأ أيضًا:

"تواجد عبد الكريم وزيكو".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2029

عبد الناصر محمد يعلق عبر مصراوي على أزمة لاعب الزمالك السابق مع فتاة إيطالية



