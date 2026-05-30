أحمد بلال يرد عبر مصراوي على هجوم طارق السيد: "مين ده وبيشتغل إيه؟"

كتب : هند عواد

10:26 ص 30/05/2026 تعديل في 10:29 ص

المحلل الرياضي أحمد بلال

رد أحمد بلال، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على هجوم طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، عليه بسبب تصريحاته السابقة بشأن فوز الأبيض بالدوري المصري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، بعد تصدره المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما حل بيراميدز وصيفًا، واحتل الأهلي المركز الثالث.

وبسؤال أحمد بلال عن رده على هجوم طارق السيد عليه، قال بلال في تصريح خاص لمصراوي: "مين طارق السيد ده؟ بيشتغل إيه؟".

وكان أحمد بلال قد قال في تصريحات عبر قناة النهار قبل بداية الموسم: "الأهلي سيحصل على لقب الدوري بفارق كبير، وطلع الزمالك برا الحسبة، ولو الزمالك خد الدوري مش هطلع تاني".

ومع نهاية الموسم، قال طارق السيد في تصريحات عبر قناة Modern MTI: "فيه ناس معاك أنت شخصيًا (الإعلامي أمير هشام)، ياريت ما نشوفش وشهم تاني على الهواء. هما قالوا كده، قالوا لو الزمالك خد الدوري السنة دي مش هطلع على الهواء تاني، فلو سمحت ما تطلعش تاني".

هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
إنقاذ رجل بعد أكثر من أسبوع من احتجازه داخل كهف في لاوس "فيديو"
المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة
دراسة: دواء تجريبي لالتهاب الكبد "ب" يحقق استجابة لدى 20% من المرضى
بعد فحص شامل.. أطباء البيت الأبيض يحسمون الجدل حول صحة ترامب
