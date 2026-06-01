أعلن نادي البنك الأهلي مساء اليوم الاثنين رسمياً تجديد تعاقده مع أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ليستمر على رأس القيادة الفنية خلال الموسم المقبل.



وأكدت لجنة الكرة بالنادي برئاسة اللواء أشرف نصار، التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد الرمادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

أرقام الرمادي مع البنك الأهلي

ولعب الرمادي 36 مباراة مع البنك الأهلي في الموسم المنقضي، حقق الفوز في 13 مباراة، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في 15 مواجهة.



ترتيب البنك في الموسم الماضي

وكان الفريق الكروي بنادي البنك الأهلي أنهى منافسات الموسم المنقضي من جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، محتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

