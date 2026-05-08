الخارجية الإيرانية: مجتبى خامنئي يدير شؤون الدولة ويشرف على جميع القضايا

كتب : وكالات

12:36 ص 08/05/2026

حرب إيران وأمريكا

أكد وزارة الخارجية الإيرانية، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يشرف إشرافا كاملا على جميع شؤون الدولة وعملية صنع القرار في طهران.

إشراف مجتبى خامنئي وتطورات حرب إيران

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتمتع بالإشراف الكامل على جميع الأمور والقضايا.

وفي سياق متصل بجهود إنهاء حرب إيران، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي يوم الخميس بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق من إيران بشأن اقتراح أمريكي جديد في وقت قريب.

وقال أندرابي: "نتوقع التوصل إلى اتفاق عاجلا وليس آجلا. ونأمل أن تتوصل الأطراف إلى حل سلمي ومستدام يساهم ليس فقط في السلام في منطقتنا، بل في السلام الدولي أيضا".

لقاء بزشكيان ومستقبل إيران وأمريكا

وسلط الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لقاءه الأخير مع مجتبى خامنئي، الضوء على الأجواء والصفات الشخصية والأخلاقية والإدارية للمرشد الأعلى.

وخلال زيارة قام بها إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة يوم الأربعاء، أوضح مسعود بزشكيان أن الاجتماع جرى في جو دافئ وصادق، واستمرت المناقشات قرابة ساعتين ونصف.

ووفقا للتلفزيون الإيراني، صرح بزشكيان بأن ما برز في لقائه مع المرشد الأعلى الذي لم يظهر علنا منذ توليه المنصب، هو أسلوب القائد المتواضع والصادق والمحترم، وهو نهج حوّل النقاش إلى بيئة مبنية على الثقة والهدوء والتعاطف والحوار المباشر.

حرب إيران المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إيران وأمريكا

