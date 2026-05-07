مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

حرس الحدود

1 2
20:00

زد

الدوري الأوروبي

فرايبورج

2 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

1 0
22:00

نوتينجهام فورست

دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

1 1
22:00

شاختار دونيتسك

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

0 0
22:00

رايو فاييكانو

جميع المباريات

إعلان

تحركات جديدة داخل الأهلي لإنهاء ملف توروب.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

10:58 م 07/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 6 صورة
    الدنماركي ياس توروب
  • عرض 6 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 6 صورة
    ياس توروب
  • عرض 6 صورة
    ييس توروب مدرب الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندورنقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن وكيل أعمال المدير الفني ييس توروب سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل عقد جلسة مع مسؤولي القلعة الحمراء لمناقشة مستقبل المدرب مع الفريق.


جلسة مرتقبة بين الأهلي ووكيل توروب


وبحسب المصدر فإن إدارة الأهلي تتجه نحو فتح ملف إنهاء التعاقد مع توروب عقب مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، في ظل حالة عدم الرضا داخل النادي عن نتائج الفريق ومستوى الأداء خلال الفترة الأخيرة.


وأوضح المصدر أن بعض التصريحات الأخيرة للمدير الفني ساهمت أيضاً في زيادة حالة الجدل داخل النادي، مما دفع الإدارة إلى التفكير في حسم الملف سريعاً خلال الأيام المقبلة.


موعد مباراة الأهلي المقبلة


ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل 20 مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.


ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

إقرأ أيضاً:

"بسبب الخوف"..مدافع دورتموند يعلن اعتزال كرة القدم في سن الـ30

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ييس توروب الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأحوال الشخصية.. نقيب المأذونين: فسخ الزواج خلال 6 أشهر مخالف للشريعة
أخبار مصر

الأحوال الشخصية.. نقيب المأذونين: فسخ الزواج خلال 6 أشهر مخالف للشريعة
بالصور| مرتضى منصور وحسين فهمي يقدمان العزاء في هاني شاكر
زووم

بالصور| مرتضى منصور وحسين فهمي يقدمان العزاء في هاني شاكر
كيف يفكر ريال مدريد لمعاقبة ثنائي الفريق قبل الكلاسيكو؟
رياضة عربية وعالمية

كيف يفكر ريال مدريد لمعاقبة ثنائي الفريق قبل الكلاسيكو؟
طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر
زووم

طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر
تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
علاقات

تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر