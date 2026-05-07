كشف الإعلامي جمال الغندورنقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن وكيل أعمال المدير الفني ييس توروب سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل عقد جلسة مع مسؤولي القلعة الحمراء لمناقشة مستقبل المدرب مع الفريق.



جلسة مرتقبة بين الأهلي ووكيل توروب



وبحسب المصدر فإن إدارة الأهلي تتجه نحو فتح ملف إنهاء التعاقد مع توروب عقب مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، في ظل حالة عدم الرضا داخل النادي عن نتائج الفريق ومستوى الأداء خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح المصدر أن بعض التصريحات الأخيرة للمدير الفني ساهمت أيضاً في زيادة حالة الجدل داخل النادي، مما دفع الإدارة إلى التفكير في حسم الملف سريعاً خلال الأيام المقبلة.



موعد مباراة الأهلي المقبلة



ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل 20 مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.



ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

