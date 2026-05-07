الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

15 دقيقة للإعلام.. تفاصيل المران الختامي للزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

كتب : هند عواد

05:44 م 07/05/2026

مران الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال، تدريبه الختامي قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد 5 يوليو.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد 5 يوليو، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، مساء السبت 16 مايو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المران الختامي للزمالك

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري

