غياب لاعب الزمالك.. موعد جنازة والد محمد شحاتة

حددت أسرة محمد شحاتة، لاعب نادي الزمالك، موعد ومكان تشييع جنازة والده المهندس محمد شحاتة بدر، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

موعد جنازة والد محمد شحاتة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في مسجد طراد النيل، بقرية نزلة عمرو التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب الصلاة.

وتُقام مراسم الجنازة في غياب اللاعب، نظرًا لتواجده حاليًا مع بعثة نادي الزمالك في الجزائر، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

غياب محمد شحاتة عن جنازة والده

وكشف مصدر داخل الزمالك أن هناك صعوبة في عودة اللاعب إلى القاهرة في الوقت الحالي، بسبب مواعيد الطيران، حيث تنطلق أول رحلة من الجزائر في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ما يصعّب لحاقه بموعد الجنازة.

وأكد المصدر أن الجنازة ستُقام في موعدها المحدد ببني مزار، وسط حالة من الحزن بين أسرة وأقارب الفقيد.