مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

غياب لاعب الزمالك.. موعد جنازة والد محمد شحاتة

كتب : محمد خيري

04:00 م 07/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 7 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 7 صورة
    محمد شحاتة لاعب الزمالك_7
  • عرض 7 صورة
    محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك_8
  • عرض 7 صورة
    محمد شحاتة من مران الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت أسرة محمد شحاتة، لاعب نادي الزمالك، موعد ومكان تشييع جنازة والده المهندس محمد شحاتة بدر، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

موعد جنازة والد محمد شحاتة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في مسجد طراد النيل، بقرية نزلة عمرو التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب الصلاة.

وتُقام مراسم الجنازة في غياب اللاعب، نظرًا لتواجده حاليًا مع بعثة نادي الزمالك في الجزائر، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

غياب محمد شحاتة عن جنازة والده

وكشف مصدر داخل الزمالك أن هناك صعوبة في عودة اللاعب إلى القاهرة في الوقت الحالي، بسبب مواعيد الطيران، حيث تنطلق أول رحلة من الجزائر في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ما يصعّب لحاقه بموعد الجنازة.

وأكد المصدر أن الجنازة ستُقام في موعدها المحدد ببني مزار، وسط حالة من الحزن بين أسرة وأقارب الفقيد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد شحاتة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أريد أن أكون قدوة حسنة.. محمد صلاح يكشف أمنيته الأخيرة داخل ليفربول
رياضة عربية وعالمية

أريد أن أكون قدوة حسنة.. محمد صلاح يكشف أمنيته الأخيرة داخل ليفربول
خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"
زووم

خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"
ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟
أخبار

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟
بعد تراجعه.. لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض معدلات التضخم؟ (رسم تفاعلي)
اقتصاد

بعد تراجعه.. لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض معدلات التضخم؟ (رسم تفاعلي)
784 مليون دولار أموال ساخنة خرجت من بورصة مصر خلال أسبوع
اقتصاد

784 مليون دولار أموال ساخنة خرجت من بورصة مصر خلال أسبوع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من “فلوموكس 1000” بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات