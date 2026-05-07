يخضع البرازيلي خوان بيزيرا لاختبار طبي خلال المران الختامي لفريق نادي الزمالك في الجزائر، من أجل حسم موقفه من المشاركة في مواجهة اتحاد العاصمة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة في العاشرة مساء السبت، على استاد 5 يوليو، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موقف مشاركة خوان بيزيرا

وكشف مصدر مطلع أن اللاعب يعاني من آلام في عضلات الحوض، دون وجود إصابة عضلية قوية، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم استمراره في وقت أطول، خلال المباراة الماضية أمام سموحة، تجنبًا لتفاقم حالته.

وأضاف المصدر أن مشاركة بيزيرا في مباراة السبت تظل واردة، ولكن بشكل جزئي، وفقًا لنتيجة الاختبار الطبي ومدى جاهزيته البدنية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يفضّل عدم المجازفة باللاعب حال عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100%.