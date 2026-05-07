الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

الزمالك يحسم موقف مشاركة بيزيرا في نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

04:41 م 07/05/2026 تعديل في 05:03 م
  خوان بيزيرا
يخضع البرازيلي خوان بيزيرا لاختبار طبي خلال المران الختامي لفريق نادي الزمالك في الجزائر، من أجل حسم موقفه من المشاركة في مواجهة اتحاد العاصمة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة في العاشرة مساء السبت، على استاد 5 يوليو، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موقف مشاركة خوان بيزيرا

وكشف مصدر مطلع أن اللاعب يعاني من آلام في عضلات الحوض، دون وجود إصابة عضلية قوية، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم استمراره في وقت أطول، خلال المباراة الماضية أمام سموحة، تجنبًا لتفاقم حالته.

وأضاف المصدر أن مشاركة بيزيرا في مباراة السبت تظل واردة، ولكن بشكل جزئي، وفقًا لنتيجة الاختبار الطبي ومدى جاهزيته البدنية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يفضّل عدم المجازفة باللاعب حال عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100%.

الزمالك بيزيرا الدوري المصري الكونفدرالية اتحاد العاصمة

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر
موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري والقناة الناقلة
ادّعت إصابتها بالسرطان.. دنيا فؤاد تواجه 12 بلاغًا لجمع تبرعات بالإسماعيلية
6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
رويترز: الإمارات تسيّر ناقلات نفط في الخفاء عبر مضيق هرمز
